Pros y contras del regreso de Viera: la balanza se inclina más en dirección al sí

En la UD no cierran la puerta al que sería su cuarto retorno y el jugador parece estar por la labor. Hay condicionantes de todo tipo

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 27 de mayo 2025, 23:22 Comenta Compartir

La posibilidad de que Viera regrese a la UD, reconocida públicamente desde el propio club y sobre la mesa desde que se consumó el descenso a Segunda División, genera tantas expectativas como controversia. El futbolista rescindió su contrato con la entidad en diciembre de 2023 e inició, entonces, un periplo profesional en el que hay más sombras que luces: paso efímero y sin resultados en las filas del Almería durante unos meses en 2024, breve estancia en el Khor Fakkan de los Emiratos Árabes(apenas cinco partidos) y, luego de un ciclo sin actividad, nueva aventura exótica, esta vez en el Johor de Malasia.

Durante todo este tiempo ha estado percibiendo, de manera fraccionada, el finiquito que le respetó Miguel Ángel Ramírez y que todavía contempla varios plazos. Esto es, no se ha roto el cordón umbilical con la UD porque, además de este pacto laboral, también mantiene una relación personal con el presidente, quien no duda de que, llegada el caso, «daría un paso al frente» si es requerido para un nuevo retorno al equipo, tal y como hizo en tres ocasiones anteriores (2014, 2019 y 2021), comandando en dos de las mismas ascensos a Primera División.

El futbolista, en una pausa durante un entrenamiento en Barranco Seco,

Ahora bien, hay pros y contras en las intenciones mutuas de poder unir de nuevo los caminos, pues Ramírez está por la labor y el propio Viera también, dolido por la manera en que tuvo que irse hace año y medio y con ganas de establecerse de nuevo en su tierra. Camino de los 36 años, y con una larga inactividad a cuestas, factor que podría solventarse con una pretemporada en condiciones, el atacante internacional tiene hambre de retos y no hay ninguno que le ponga más que liderar de nuevo a la UD ahora que necesita como nunca referentes tras una campaña calamitosa.

Viera ha deslizado en su entorno que se siente en condiciones de volver a recobrar un nivel óptimo de rendimiento, toda una garantía de éxito, como así lo atestiguan los antecedentes, y, llegado el caso, atendería una llamada del escudo que ha marcado su vida. Siente que un sector mayoritario de la grada está con él (y sería capaz de transformar murmullos en aplausos a base de rendimiento y personalidad) y, tras varias experiencias que no le han llenado, ser uno de los abanderados del nuevo proyecto le llena el ojo. La obviedad de que tendría problema alguno en adaptarse también suma y se contemplarían unas condiciones pecuniarias asumibles para la institución, pues se podría aminorar el impacto de los pagos pendientes (básicamente se pasaría a pagar a un futbolista que se tienen en nómina y no como ocurre ahora).

Ampliar Su relación con el presidente puede ser clave para un nuevo regreso a la UD.

En el polo opuesto, las heridas abiertas que dejó en el vestuario (no todos vieron con buenos ojos su manera de irse, con reproches incluidos a García Pimienta, el entrenador de entonces), y diferencias sustanciales con Luis Helguera, el director deportivo que estaba y que continúa, marcaron sus últimos tiempos en la casa. Ese encaje en la caseta podría presentar aristas por su carácter.

Voces discordantes

También hay voces que dudan de su capacidad competitiva por el peso del tiempo y si sería amortizable otro capítulo suyo de amarillo. De hecho, se ha llegado a plantear la opción de recuperarlo con alguna responsabilidad en los despachos, a modo de lo sucedido con el defenestrado Deivid o Vicente Gómez, si bien Viera no contempla, de momento, la posibilidad de colgar las botas.

Con todo, en la balanza parece pesar más el sí a su vuelta. Un golpe de efecto conocido pero que siempre ha tenido resultados y que endulzaría una política de fichajes que se aventura con novedades de perfil bajo. Está por ver si todo cuaja, aunque el proceso ya se inició con las palabras de Ramírez, que no cerró para nada la puerta a esta operación. Él es el primero que sabe que no es un imposible y, como ya sucedió en las ocasiones anteriores, simplemente dependedía de un careo con Jonathan para el apretón de mano pertinente. A ambos no les hace falta más si se sientan con la UD de por medio.