Kirian: «No estoy curado, pero sí para volver a darle alguna patadita a un compañero o mirar mal al míster si no me convoca»

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:00 | Actualizado 15:08h.

Kirian Rodríguez confirmó este jueves una noticia largamente esperada y que es motivo de celebración en todo el universo de la UD: con el alta médica ya está habilitado para volver a jugar siete meses después de que anunciara, allá por febrero, que había recaído del cáncer que le diagnosticaron en 2022.

«Me encanta dar noticias. No estoy curado porque un paciente ontológico necesita 5 años. Pero tengo el alta médica y competitiva y ya puedo pegarle una patada a un compañero o mirar mal al míster y no me convoca», dijo con alegría e ironía.

El capitán de la UD lamentó que se filtrara la noticia antes de que la diera él («hay amigos que se ha enterado por las redes sociales») aunque quiso tomárselo con resignación dada la novedad positiva.

«A finales de mayo tuve un trasplante y me recomendaron 100 días de reposo que no fueron así porque desde el primer día entrené en Barranco Seco. Mi cuerpo ha respondido mejor y el alta médica me hace volver al grupo. Puedo ir a los choques y a los duelos y será el cuerpo técnico el que decida. Pido paciencia con el míster porque está cualificado para saber cuándo podrá contar conmigo», dijo.

Kirian admitió que el futbolista «es egoísta por naturaleza y quiere jugar siempre» si bien admitió que necesitará «semanas y entrenamientos» para reunir las garantías que quiere para participar «lo antes posible».

«No me sorprende ni me desagrada que se filtrara la noticia pero me duele por mi círculo íntimo», subrayó.

Expuso que «no ha cambiado» respecto al Kirian que recibió el alta médica por primera vez aunque sí ha necesitado apoyo para superar este proceso ahora culminado.

«He trabajado en mi salud emocional y en separar el Kirian personal con el Kirian jugador», abundó.

Confesó que hasta ayer «no tenía la motivación ni la ilusión de jugar» y ha sido tras el alta ha comenzado a sentir esas ganas por volver.

Se felicitó por sentirse «siempre muy querido» y destacó la labor de su hematóloga («un diez») y de su pareja.

«Hablé con Pimienta y le dije que iba a mantener la calma. Será cuando tenga que ser y que me den minutos porque los merezca. Y el míster tendrá mi apoyo aunque no me ponga. El objetivo de todos es ascender», añadió.

Recordó que en estas últimas semanas tuvo «días de bajona» y ha ido acomodando su cuerpo a la exigencia del primer equipo.

«Voy a exigirme al máximo. Lo voy a intentar y ojalá vuelva a aparecer el Kirian como el que reapareció en 2023.La gente espera eso y no les voy a pedir que esperen otro Kirian. ¿Era mejor jugador antes o después del cáncer? No se sabe.Pero sí. Voy a apretarme al máximo para cuando vuelva», enfatizó.

Insistió en que transcurridos los cien días del autotransplante de mayo, y tras la quimioterapia, ha sido cuando le han podido dar el alta aunque hasta dentro de cinco años seguirá siendo «un paciente oncológico».

Mirando atrás reconoció que pensó que con otra recaída se hubiese planteado dedicarse «a la familia» y que la posibilidad del retiro ya la ha tenido presente.

