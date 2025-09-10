Kirian podría anunciar mañana el alta médica y su inminente vuelta a los terrenos de juego El centrocampista y capitán de la UD tiene previsto hablar este jueves en el Estadio de Gran Canaria, donde daría a conocer la buena noticia | No compite desde el pasado mes de febrero

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:20 | Actualizado 19:42h.

El centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian Rodríguez, tomará la palabra este jueves en una rueda de prensa en la que podría anunciar buenas noticias. En este caso, relacionadas con su posible vuelta a los terrenos de juego.

Según ha podido saber este periódico, todo apuntaría a que el capitán del conjunto amarillo dará a conocer el alta médica que le permitirá volver a la dinámica plena de competición con el equipo que dirige el técnico Luis García.

Cabe recordar que el tinerfeño disputó su último encuentro el pasado mes de febrero, antes de anunciar la recaída de su enfermedad -linfoma de Hodgkin- y aunque no ha participado hasta ahora tanto en los encuentros de pretemporada como de liga, el futbolista ha participado de lleno en las sesiones preparatorias del equipo de forma óptima junto con el resto de sus compañeros.

Es más, en la hoja de ruta de la plantilla siempre ha estado su nombre de Kirian Rodríguez para el año de la vuelta a Segunda División. Incluso el propio jugador mostró su deseo de regresar esta temporada en la rueda de prensa en la que anunció que debía parar nuevamente.

Kirian llegó al primer equipo en la temporada 2018/2019, donde ha crecido personal y deportivamente. En 2022 superó en primera instancia el linfoma y regresó a los terrenos en abril de 2023, cuajando a partir de entonces sus mejores temporadas tanto en Segunda como en Primera División.

Tras la segunda recaída, el pasado mes de julio se dio el primer paso de optimismo hacia su recuperación, tras pasar satisfactoriamente el reconocimiento médico previo a la pretemporada.

Con todo ello, la rueda de prensa está prevista para este jueves a las 14.00 horas en las instalaciones del Estadio de Gran Canaria.