Enzo Loidice: «Estamos en el buen camino» El centrocampista francés considera el choque frente al Leganés -sábado a las 17.30 horas en Butarque- como un «gran test» pero «no decisivo», recalcando que «lo importante es que el equipo ya está mostrando su identidad en el campo

El francés Enzo Loiodice ejerce sus galones tanto dentro como fuera del campo, en un temporada en la que asume la titularidad con solvencia y sin mácula en la pizarra de Luis García. Para el centrocampista galo de la UD Las Palmas, el arranque de la temporada ha desprendido «buenas sensaciones», incidiendo en que «estamos en el buen camino», después del importante triunfo cosechado ante la Real Sociedad B el pasado fin de semana (2-1).

«Lo importante es el nivel de juego. Ya estamos mostrando nuestro estilo e identidad, generando muchas ocasiones en todos los partidos. Por lo que hemos podido hablar con el míster (Luis García), estamos en la buena senda», explicó.

Con esa panorámica, el duelo frente al Leganés de este sábado -en el estadio Butarque a partir de las 17.30 horas- supone para el galo «un importante test» aunque matiza que «no será aún decisivo», ya que consideró que «aún hay mucha liga por disputar».

No en vano, en la campaña pasada, con los dos equipos luchando por la permanencia en Primera, la escuadra madrileña se impuso en los dos encuentros a los amarillos. En la presente temporada, sigue invicto aunque solo ha ganado el choque del pasado fin de semana ante un 'miura' de la categoría como el Granada que afronta, no obstante, una singular crisis de resultados.

«Será un partido muy difícil ante un rival complicado que no ha perdido aún. Pero también será una oportunidad para nosotros de demostrar nuestro nivel», agregó Loiodice. «Es un buen examen, pero si empatamos o perdemos no pasa nada. Lo importante es que veo al equipo que sigue creciendo, dejando muy buenas sensaciones. La gente está tranquila y eso es clave».

A nivel personal, el parisino reconoció que «el míster me está dando mucha confianza y creo que es muy importante para todos los jugadores. Que compitas de forma seguida, con continuidad, es algo que viene muy bien. De todos modos, la temporada es muy larga y hay que enfocarlo con esa idea», añadió.

De hecho, en la presente campaña Loiodice ha sido titular en cuatro de los cinco encuentros disputados por los amarillos, acumulando un total de 385 minutos, 4 disparos a puerta y una tarjeta amarilla. Tal vez por eso, Enzo rehuye hablar en detalle sobre su futuro de momento: «Me queda un año aquí y estoy enfocado en el fútbol, que es lo que importa. Solo quiero jugar».

Acompañado en la sala de máquinas tanto por Iñaki, Cedeño o por Amatucci, Enzo aseguró sentirse cómodo con todos ellos en la medular: «Son de características muy diferentes pero todos muy buenos. Me siento bien con los tres, lo que demuestra que la competencia aquí es muy alta, posibilitando que suba el nivel tanto en los entrenamientos como en los partidos. Me alegro mucho por ello», insistió.

Con respecto al rol actual de Jonathan Viera, que en los últimos partidos ha entrado en la segunda parte como uno de los principales recambios, Loiodice subrayó que «es el capitán del equipo; tiene mucha personalidad y él ha vuelto a la UD con mucha humildad. Vino aquí con el objetivo de que el equipo suba», incidió.

Por último, el mediocentro galo evitó hablar de favoritos para el ascenso tras la resolución de las primeras jornadas de competición: «Esto es muy largo; ahora vemos al Granada o al Zaragoza allí abajo pero en dos o tres partidos vuelven a ponerse arriba. Sinceramente, no veo aún un equipo por encima del resto. El título y el ascenso se van a jugar hasta el final de la liga», concluyó.