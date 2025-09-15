Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Último once titular de la UD, el del pasado viernes ante la Real Sociedad B. UD Las Palmas

¿Dónde y cuándo vuelve a jugar la UD Las Palmas?

Fútbol ·

El próximo sábado visita al Leganés en compromiso correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:52

Después del triunfo de la pasada jornada ante la Real Sociedad B (2-1), segundo de la temporada, la UD se apresta a confirmar su buen momento en el compromiso que le llevará el próximo sábado a rendir visita al Leganés en Butarque, en partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion.

El encuentro se disputará a partir de las 17.30 horas y será retransmitido en directo por LaLiga Hypermotion TV. Como es habitual, CANARIAS7.es ofrecerá desde una hora antes la mejor previa del encuentro así como el posterior minuto a minuto con todos los detalles del mismo.

