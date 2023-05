No hay días grandes sin antes comprender la tristeza. Sobreponerse a la agonía y vencer los miedos. La gloria y las estrellas hoy son amarillas. Con sufrimiento, luego de una temporada donde tocó bregar y sobrevivir a momentos buenos y malos. Con Kirian sobre el césped culminando su carrera imperial por la vida celebrando un ascenso con el club de sus amores. La UD está en Primera División y toda Gran Canaria sonríe pletórica. Es orgullo del pueblo canario.

Difícil representar con un puñado de letras los vivido en un Gran Canaria repleto de almas, sentimientos e historia. De principio a fin alentó la hinchada a Las Palmas para llevarla en volandas hacia el cielo. No fue fácil. Caminó por el sendero largo el combinado de García Pimienta, capacitado para sufrir y con mandíbula también para recibir golpes. Entre los nervios Valles se agigantó, Viera capitaneó, Sandro corrió y Kirian templó.

Noticia Relacionada Así hemos narrado el encuentro en directo Iván Martín Chacón

Arrancó la batalla con un Alavés atrevido y empujando hacia la meta de Valles. Aguantaba Las Palmas los envites de los vitorianos, que no maquillaban sus entradas y que mordían sin esconderse. Cuando Viera centraba su posición, respiraba mejor la UD, que tenía a Fabio como barrendero para limpiar peligros. El de Ingenio entró en el once por Moleiro. Pero rugían los blanquiazules. En una de esas Pejiño se llevó un taponazo y algo no iba bien dentro del de Barbate, que en el 19 dijo basta y pidió el cambio sin esconder tampoco sus frustraciones. Marvin cogió el relevo en la banda derecha.

Ampliar Fabio, en el suelo del Gran Canaria. Cober

Kirian se dejaba ver con taconazos y Antonio Blanco levantaba a Viera por los aires. La primera amarilla llegaba a la media hora y después de doce faltas del Alavés. Las Palmas todavía no había dado ni una patada. A Fabio le cazaban por detrás y el árbitro miraba para otro lado. Gritaba de dolor el centrocampista isleño y se levantaba todo el Estadio para pedir cartulina para Guridi. El ambiente estaba caldeado y a las tortas se imponían los de Luis García Plaza.

En cuanto a fútbol, muy poco en el primer acto. Solo tres chispazos de Sandro. Uno casi sin ángulo y otro, con la zurda, tras una genialidad de Kirian. Si la llega a meter se caía abajo el Gran Canaria. Vaya misil. El último, con un jugadón tirando quiebros y metiéndose hasta la cocina mientras dejaba atrás a todo el que se le puso delante. Pidió penalti el ariete. Sigan, dijo el colegiado de la contienda.

Ampliar Cober

Tras el intermedio Mfulu recuperaba su sitio en la medular y Fabio, lesionado, se quedaba en la caseta muy a su pesar. La tónica no cambiaba. El Alavés seguía repartiendo. Kirian y Viera domaban la pelota. Cuando se juntaban se paraba el tiempo y Las Palmas se sabía superior. Por delante esperaba Sandro un espacio para decantar la balanza. Conectaron también Sandro y Viera para que, después de un taconazo, el de La Feria acariciase la red. Le pegó con todo el capitán. Rozando el palo. Fútbol de otra categoría el de estos dos.

Y si alguien tenía dudas, atrás había una muralla llamada Álvaro Valles. El portero andaluz se agigantó en el 62 cuando, en un mano a mano, Asier Villalibre se plantaba solo. Tapó con el cuerpo Valles, que se hizo inmenso. Su grito de guerra mirando a la Naciente marcaba el camino hacia la máxima categoría. Respondía Sandro sentando al defensa en el área chica mientras achicaba aguas también Sivera. Kirian, en el rechace y tras firmar un gran pase, se estrellaba ante un defensor. Apretaba el Alavés y Las Palmas sobrevivía en sus propias turbulencias. Álex Suárez, atrás, se partía el lomo para dejar el arco a cero. Vaya partidazo se cascó el zaguero. Estuvo en todas. Eso valía un ascenso.

Amarró Pimienta con la entrada de Eric Curbelo por Kirian, roto de tanto jugar. Se plantó con cinco atrás, sin riesgo de fuga, la UD. Para sonreír también hay que saber sufrir. Y no hay sensación más bonita que la de tocar el cielo delante de toda tu gente. Así subió Las Palmas, sudando y peleando. El premio fue el billete a Primera División. Bendita locura ser amarillo.