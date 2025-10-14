Horario y dónde ver en televisión el partido UD Las Palmas-Eibar

Será el partido que cierre la jornada del domingo en la Liga Hypermotion

La UD Las Palmas afronta una nueva jornada de la Segunda División tras empatar ante el Granada en Los Cármenes (0-0). En esta ocasión, recuperará para el choque de esta semana ante el Eibar al delantero Milos Lukovic, tras cumplir dos partidos de sanción por su 'salivazo' en el choque ante el Almería.

Los amarillos cerrarán así la jornada del domingo en el Estadio de Gran Canaria con el duelo ante el conjunto armero a partir de las 20.00 horas. Un rival a mitad de tabla que se encuentra a tres puntos de los amarillos.

El partido podrá verse en abierto en televisión a través de Televisión Canaria y GOL, mientras que también lo emitirá LaLiga TV en sus diferentes plataformas como Movistar y Orange.

