Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mikel Merino descerraja a Bulgaria
Viera protege la pelota, en el último duelo de los amarillos contra el Eibar en Ipurua (2023). Efe

Segunda División

Horario y dónde ver en televisión el partido UD Las Palmas-Eibar

Fútbol ·

Será el partido que cierre la jornada del domingo en la Liga Hypermotion

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 14 de octubre 2025, 19:49

Comenta

La UD Las Palmas afronta una nueva jornada de la Segunda División tras empatar ante el Granada en Los Cármenes (0-0). En esta ocasión, recuperará para el choque de esta semana ante el Eibar al delantero Milos Lukovic, tras cumplir dos partidos de sanción por su 'salivazo' en el choque ante el Almería.

Los amarillos cerrarán así la jornada del domingo en el Estadio de Gran Canaria con el duelo ante el conjunto armero a partir de las 20.00 horas. Un rival a mitad de tabla que se encuentra a tres puntos de los amarillos.

El partido podrá verse en abierto en televisión a través de Televisión Canaria y GOL, mientras que también lo emitirá LaLiga TV en sus diferentes plataformas como Movistar y Orange.

Desde CANARIAS7.es les ofreceremos la previa, el directo y el post del encuentro.

Encuesta CANARIAS7: ¿Cómo quedará el partido entre la UD y el Eibar de este domingo en el Estadio de Gran Canaria?

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  2. 2 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  3. 3 Anatomía de un atasco: tres horas y diez minutos para despejar la GC-1
  4. 4 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  5. 5 El Supremo ratifica la condena a dos de los condenados por violar a una joven en Puerto Rico
  6. 6 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  7. 7 El Gobierno canario expropia 84 fincas para el tramo de autovía aeropuerto-cruce de Pozo Negro
  8. 8 Aitana, la nueva confirmación del Granca Live Fest 2026
  9. 9 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas desde este martes
  10. 10 Caso Valka: los 18 contratos de Parques y Jardines bajo la lupa del fiscal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Horario y dónde ver en televisión el partido UD Las Palmas-Eibar

Horario y dónde ver en televisión el partido UD Las Palmas-Eibar