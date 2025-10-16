Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas Juanma Herzog adelantó a Álex Suárez en la rotación para sustituir a un Mika Mármol que sigue lesionado. Ambos pugnan por ser el titular en la alineación ante el Eibar

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 12:25 Comenta Compartir

Dos hombres y un solo ganador. Juanma Herzog y Álex Suárez se han visto envueltos en una fuerte pelea por un puesto en el eje de la defensa de la UD Las Palmas. Con la baja de Mika Mármol, que tampoco llegará al compromiso liguero de este domingo ante el Eibar, hay una vacante en la retaguardia. Los dos pujan ferozmente por ser el elegido de Luis García para acompañar a Sergio Barcia, que es inamovible ahí.

Álex Suárez venía siendo el elegido para el once titular cuando Mika Mármol no ha estado disponible, pero la pasada jornada, en el empate (0-0) ante el Granada, Juanma Herzog le adelantó por la derecha. El tinerfeño, para sorpresa de muchos, fue titular en la alineación que presentó la UDLas Palmas en Los Cármenes.

Antes solo había disputado 1 minuto ante el Leganés en Butarque (0-1) y 6 contra el Cádiz en el Estadio de Gran Canaria (1-0). Así pues, en casa del Granada se estrenó en el once inicial, donde se mantuvo hasta que, en el minuto 65, Álex Suárez le cogió el relevo. Lo hizo francamanente bien Herzog, por lo que podría repetir frente al Eibar.

Álex Suárez, segundo capitán de la UD Las Palmas, por su parte, ha participado en seis de las nueve jornadas de la Liga Hypermotion. Eso sí, se coló en el once inicial cuando se cayó Enrique Clemente por molestias físicas, lo que provocó que Mika Mármol tuviera que jugar como lateral izquierdo.

Juanma Herzog, ante el Granada. UDLP

Fue en esa jornada 6, en el triunfo ante el Leganés, cuando el grancanario cogió su primera titularidad, pues antes solo había acumulado minutos en dos encuentros de cinco. Y tampoco fueron excesivos. 28 minutos ante el Córdoba en el 1-3 en el Arcángel y 4 minutos en el triunfo amarillo en casa contra la Real Sociedad B por 2-1.

La baja de Mármol trastocó un poco los planes de Luis García. El zaguero catalán se ha perdido ya tres encuentros desde que cayó lesionado y va camino ya del mes sin competir. Una lesión muscular le ha tenido apartado y, salvo recuperación milagrosa y de última hora, tampoco podrá jugar este domingo (20.00 horas) contra el Eibar en el Estadio de Gran Canaria.

Al contrario, las sensaciones no son muy alentadoras y podría perderse incluso todo octubre. Hasta entonces Mika lo había absolutamente todo. Titular en las seis primeras jornadas ligueras, disputando en cada partido los noventa minutos reglamentarios. Ahora, en su ausencia, la cosa está más disputada.

Con todo, solo puede quedar uno entre Juanma Herzog y Álex Suárez de cara a la batalla de este domingo en el recinto de Siete Palmas. Frente al Granada, donde el tinerfeño se coló en el once, Luis García indicó que buscaba su fortaleza aérea para sorprender, tanto en defensa como en ataque. Y el Eibar es un equipo rocoso y que va bien por arriba, por lo que esto podría ser un indicativo sobre quién tiene más posibilidades de ser el elegido.

«Con Herzog buscábamos el balón parado», dijo Luis García sobre la titularidad del tinerfeño en Granada

«Con Herzog buscábamos esas situaciones de balón parado que nos podía aportar tanto en fase defensiva como en fase ofensiva. Está trabajando muy bien cada día y es un premio. Álex tenía un golpe en el tobillo y no queríamos forzarlo demasiado», declaró el propio Luis García al término del partido en Granada con oda al empate (0-0).

Además, Suárez arrastraba molestias en el tobillo por un golpe sufrido, lo que le hizo partir en desventaja en la pelea entre los defensas de la UD Las Palmas. Ahora, ya totalmente sano, la cosa estará más igualada. ¿Quién será el elegido esta vez?