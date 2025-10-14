El Eibar, rival poco 'propicio' para la UD: solo tres triunfos en los últimos 10 enfrentamientos

Tanto por el estilo como por los antecedentes, el conjunto vasco ha arañado 17 puntos -por 11 de los isleños- en sus duelos particulares con el equipo amarillo en la última década

Imagen de Viera siendo defendido por Corpas, en el último choque entre la UD y el Eibar que se disputó en 2023 en Ipurua. En aquel duelo se impusieron los amarillos con gol de Sandro.

A un solo triunfo de la cima de Segunda División, y tras superar la 'triada' andaluza -Almería, Cádiz y Granada- con resultados relativamente satisfactorios pese a las bajas -Jesé, Viera, Mármol, Sandro y Recoba- y las sanciones -dos partidos de Lukovic por el escupitajo-, la Unión Deportiva Las Palmas afronta un nuevo reto mayúsculo en casa para alcanzar el ansiado liderato, en este caso ante la Sociedad Deportiva Eibar en el Estadio de Gran Canaria -domingo a las 20.00 horas-.

Un equipo guipuzcoano que, pese a estar a mitad de tabla, se ha convertido en un contrincante poco propicio para los amarillos, no solo por estilo sino también por los antecedentes históricos que acumulan ambos tanto en Primera como en la categoría de plata.

De hecho, el equipo isleño solo ha podido ganar tres de los últimos 10 enfrentamientos que han disputado ambos en la última década. Un balance de 11 puntos frente a los 17 que ha contabilizado el equipo armero desde 2015, cifras que evidencian lo incómodo que ha sido para la UD afrontar sus encuentros ante su rival eibarrés.

Incluso contabilizando solamente los 10 últimos partidos disputados en feudo isleño -incluidos los últimos encuentros en el Insular-, el balance tampoco mejora en demasía para Las Palmas: 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas desde el 30 de noviembre de 2002 entre el recinto de Siete Palmas y el mítico santuario de la zona baja de la ciudad.

Últimos antecedentes

Curiosamente, el último encuentro entre ambos -8 de mayo de 2023- se resolvió con un solitario gol de Sandro Ramírez en Ipurua. El delantero amarillo, que sigue apurando su recuperación tras operarse en julio del menisco, marcó en el genuino recinto vasco en el minuto 51 (0-1), en un choque en Segunda en el que ya estaban presentes Clemente, Marvin, Enzo Loiodice, Jonathan Viera o Álex Suárez, entre otros. Sin embargo, la última cita entre ambos en el Gran Canaria -6 de noviembre de 2022- acabó con tablas en el electrónico, merced a un tanto de Álex Suárez en el 24' a pase del propio Sandro que desactivó dos minutos después Corpas con un remate con la derecha tras asistencia de Quique (1-1). En la temporada anterior, el delantero Juan Diego Molina, conocido ya entonces como 'Stoichkov' se convirtió en toda una pesadilla para el equipo canario tanto en casa como en Euskadi. En el choque celebrado en el campo de Ciudad Alta -18 de diciembre de 2021, el gaditano decidió con un gol en el minuto 35 (0-1). En territorio eibarrés -15 de abril de 2022-, tanto Stoichkov como el campeón del mundo en Sudáfrica, Fernando Llorente, firmaron sendas dianas en un duelo que parecía inclinarse a favor del equipo que entonces dirigía Gaizka Garitano.

No obstante, Armando Sadiku y Jesé desde los once metros salvaron un punto en territorio comanche (2-2). Ya en la campaña 2017-18, en Primera División, el equipo de la comarca del Bajo Deva se llevó el gato al agua en Euskadi -12 de mayo de 2018- con un tanto de Charles con asistencia de Orellana (1-0). Por aquel entonces jugaban en la UD futbolistas como Chichizola en la portería, Calleri en vanguardia, Halilovic en la medular o Javi Castellano en la sala de máquinas. En casa no mejoró la cosa -6 de enero de 2018-, pese al tempranero gol de Jonathan Viera de penalti. Orellana en el 73 -en esta ocasión, a pase de Charles- y Sergi Enrich de cabeza, propiciaron la remontada armera (1-2). En definitiva, antecedentes que la UD quiere revertir este domingo con un triunfo redentor ante su afición.