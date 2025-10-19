Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá Un altercado que ha ocurrido instantes antes del UD Las Palmas Atlético y la RSD Alcalá, correspondiente a la jornada 7 del Grupo 5 de Segunda RFEF

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 19 de octubre 2025, 11:16 | Actualizado 11:40h.

Una pelea entre presuntos aficionados ultras del fútbol ha alterado la tranquilidad de la zona de Siete Palmas en la mañana de este domingo, pocos minutos antes del partido entre la UD Las Palmas Atlético y la RSD Alcalá, correspondiente a la jornada 7 del Grupo 5 de Segunda RFEF. Además, la entrada para la afición visitante es gratuita, tal y como informó el club amarillo días atrás en sus redes sociales.

El incidente se produjo en la calle Fondos de Segura, a la altura del supermercado Hiperdino, donde un numeroso grupo de encapuchados vestidos de negro protagonizó una violenta confrontación. Como resultado, se registraron cristales rotos en la vía pública y un notable revuelo entre los vecinos, que se mostraban desconcertados ante lo ocurrido.

Según fuentes policiales, el altercado involucró a un grupo de unos cincuenta aficionados del Alcalá que se enfrentaron con seguidores de Las Palmas Atlético. Entre efectivos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y la Policía Nacional se logró identificar a varios de los implicados en los hechos.

Según ha podido saber CANARIAS7.es, la situación ya está controlada, los agentes rodearon al grupo visitante, lo trasladaron al interior del estadio y allí permanecen bajo vigilancia.

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) también fue movilizada hasta la zona del altercado, aunque no se ha informado oficialmente sobre la existencia de heridos.

Este suceso coincide con la jornada futbolística que se vive hoy en la ciudad, ya que esta tarde también se disputará el partido entre la UD Las Palmas y la SD Eibar, correspondiente a la Segunda División.