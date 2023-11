Las claves que maneja Pimienta para el asalto al Villamarín

Mantener la buena dinámica fuera del Gran Canaria

La UD no pierde un partido lejos del Gran Canaria dese hace casi dos meses. Para localizar el último tropiezo del equipo en su condición de foráneo hay que retroceder al 27 de septiembre en el 2-1 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, el balance como visitante es de dos triunfos (1-2 con el Villarreal y 0-1 en Almería) y un empate (1-1 en el pulso ante el Atlético Osasuna). Y hay que consignar que varios desplazamientos saldados con derrota, casos de Mestalla, Montilivi o el Ramón Sánchez Pizjuán, se mereció mejor suerte.u

El balón como receta universal del éxito

Al Betis, como a la UD, le gusta tener la pelota. Ambos equipos están entre los más destacados en los parámetros de posesión. Los muchachos de García Pimienta acreditan un porcentaje del 58%, el tercero mejor de la categoría, solo por detrás de Barcelona y Sevilla, mientras que los anfitriones se sitúan novenos en este escalafón con un 52% de media en las jornadas disputadas. Apropiarse del cuero en el Villamarín garantiza contrarrestar el plan local y poder explotar el propio.

Máximo cuidado con las pérdidas en la zona comprometida

«Los de Pellegrini centran parte de su eficacia en la forma de recuperar y en lo que ocurre antes y después de estas acciones. Son muy proactivos en el robo, se posicionan como Top 2 en la presión tras pérdida, con más de 15 acciones de este tipo por partido y es el equipo que más pases hacia delante tras robo genera». Esta información, extraída literalmente de las estadísticas oficiales de LaLiga, pone sobre la mesa una de las potencialidades más características del conjunto verdiblanco.

Kirian, Moleiro, Javi Muñoz, Valles, Coco...

Hay varios nombres propios a un nivel estelar en esta UD y que, de mantener su estado de gracia, amenazan con armar una buena en el Villamarín. Un Valles bajo palos imperial y que estará extramotivado por su regreso a la que fue su casa, Coco, Mármol o Álex Suárez sigue rayando a una altura excepcional atrás, qué decir de Kirian y Javi Muñoz en la zona ancha y Moleiro, ya convertido en una de las sensaciones y que viene de hacer un gol de museo en Pamplona. Quiere Pimienta aprovechar la buena dinámica en la que están los suyos, con protagonistas bien localizados, para sacar los tres puntos de una plaza exigente y en la que no se conforma con menos. Al menos, a priori.

Frenar a Isco para secar el caudal ofensivo local

«Hablamos de un futbolista de un talento impresionante cuando tiene el balón. No necesita presentaciones. Pero es que, además, en este Betis es un jugador entregado y sacrificado, que trabaja cuando no tiene la pelota. Tiene por detrás a Marc Roca y Guido Rodríguez, que son dos medios potentísimos, y le favorece que Pellegrini juegue con un mediapunta en su esquema, que es su posición natural». Así se refirió al internacional Pepe Mel, que de esto sabe un rato y más cuando tiene que ver con el Betis. Isco está siendo una de las sensaciones del campeonato y la suerte del Betis descansa en sus botas. No se sabe si Pimienta optará por algún tipo de vigilancia especial sobre el malagueño o encomendará atención a uno de sus jugadores de una manera más flexible. Pero si la UD logra secar a Isco, sus enteros en el Villamarín subirán como la espuma.

Reto a una tradición nefasta: sin triunfos allí desde 1978

Que no se le da bien a la UD rendir visita al Betis lo delatan los números. Desde 1978 no se da un triunfo en el feudo de las trece barras y la tradición contemporánea no puede ser peor: en las últimas ocho comparecencias, siete derrotas y un empate tanto computando Primera como Segunda División. Eso sí, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini no lo va a poner fácil ya que, en su condición de anfitrión, se ha mostrado fuerte: en seis encuentros ante su público, cuatro victorias.

Sobreponerse a una caldera: habrá lleno en el Villamarín

60.721 espectadores es la capacidad oficial del Benito Villamarín y no se anuncian butacas vacías el domingo, con camisetas amarillas pero testimoniales.