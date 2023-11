«Si la UD es la de siempre, sus opciones de ganar al Betis serán muy altas»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Semana previa de un Real Betis-UD Las Palmas que no se da desde la temporada 2017-18 e inevitable tener que recurrir a un entrenador que dejó honda huella en las dos orillas, tanto en Heliópolis como en Gran Canaria: Pepe Mel. Residente en Sevilla, no sabe si acudirá al campo a ver el encuentro pero sí maneja la idea de acudir al hotel de concentración de la expedición isleña para saludar y dar abrazos. Si en el Betis se ganó un lugar en el santoral por sus dos ascensos a Primera (2011 y 2015) y, entre otros métodos, también caló con su carisma, no es menor su legado en la UD, haciendo debutar, entre su vigencia en el banquillo (2019-2022) a Kirian, Pedri, Moleiro, Valles, Coco, Cardona o Álex Suárez, nombres de una larga lista de meritorios de Barranco Seco a los que dio la alternativa y consolidó en el profesionalismo. Un ciclo de oro para la cantera, acaso irrepetible, que, de igual manera, le hace ser recordado desde el cariño y reconocimiento en la entidad isleña. Ahora a la espera de nuevos proyectos («han salido cosas, pero ya no estoy en disposición de coger lo primero que llega, puedo permitirme el lujo de elegir»), ve todo el fútbol que puede desde su atalaya de experiencia y sabiduría. Y el partido que viene, claro está, le pone.

-¿Cómo ve el partido que va a enfrentar a dos de «sus» equipos? -Betis y UD están en mi corazón. Todo el mundo lo sabe.Y espero un partido con muchos goles. La UD concede pocos espacios, hace un muy buen trabajo en ese aspecto. Mantiene siempre su plan de partido y no lo cambia. Ni en el Bernabéu lo hizo, aunque no fuese su mejor día. Y el Betis es un equipo muy ofensivo y, en su campo, lo es todavía más. Por las cualidades de uno y otro, el espectador se lo puede pasar muy bien. -¿Qué debe hacer la UD para ganar en el Villamarín? -No saltarse sus normas. La UD está siendo un equipo muy fiable. Si la UD es la de siempre, presiona arriba, tiene la pelota y se maneja con paciencia, hará mucho daño al Betis y sus opciones de triunfo serán muy altas. Lo que sí sería desastroso para la UD es que el Betis se pusiera por delante en el marcador, porque, en ventaja, y con estilo que tienen, ganan en todos lo sentidos y redoblan su potencial y con futbolistas en un estado de forma sensacional como Isco. -¿Tanto ha cambiado Isco al Betis? -A mí no me sorprende. Hablamos de un futbolista de un talento impresionante cuando tiene el balón. No necesita presentaciones. Pero es que, además, en este Betis es un jugador entregado y sacrificado, que trabaja cuando no tiene la pelota. Tiene por detrás a Marc Roca y Guido Rodríguez, que son dos medios potentísimos, y le favorece que Pellegrini juegue con un mediapunta en su esquema, que es su posición natural. -¿Le está sorprendiendo el buen tono competitivo de la UD pese a su condición de recién ascendido? -Para nada. Como dije antes, es un equipo que no concede en exceso y eso es básico en la supervivencia de los recién ascendidos. Ahí están pasándolo mal Almería o Granada, que subieron con la UD, precisamente por esa fragilidad. En todos los partidos que he visto de la UD, gane, empate o pierda, jamás sale de su plan de partido. Y, hay que decirlo, el crecimiento y la madurez de sus futbolistas, de la base que estaba en Segunda, ha sido espectacular. -Kirian, por encima de todos... -Por Kirian me alegro más a nivel personal que futbolístico porque siempre pongo el factor humando por delante. Ha ganado su partido más importante y ahora, en Primera, se ha echado al equipo a sus espaldas con una naturalidad, calidad y ejemplaridad que me conmueven. Es un espejo en el que hay que mirarse. Con Kirian se han subido a ese tren Valles, Moleiro, Coco, Sergi Cardona, Álex Suárez, lástima la lesión de Fabio que, seguro, estaría con ellos... Chicos todos a los que tuve, a los que conozco, de la casa, y que están rindiendo a la altura de la Primera División. -No han notado el salto de escenario, no hay vértigo a la Primera División a juzgar por sus prestaciones. -Es que el futbolista que es bueno se hace más visible y presente en Primera División. Y ellos son buenos futbolistas, buenísimos profesionales. Kirian o Moleiro, por poner dos ejemplos, tienen unas condiciones espectaculares como se veía en Segunda. Ahora, en Primera, están donde tendrían que haber estado siempre por su calidad. -En mitad de todo lo que chirría es lo de Jonathan Viera. ¿Qué le parece desde la distancia? -Tengo muchísimo respeto por el club, por el entrenador y por Jonathan como para opinar de algo que desconozco por completo. -En enero se cumplirán dos años desde que dejó de pertenecer a la UD pero sigue siendo un militante del escudo. ¿Su ejemplo habla de que es posible el romanticismo en el fútbol? -Fueron casi tres años y nunca fui jefe de nadie, pese a mi cargo de responsabilidad. Dirigentes, empleados, utilleros, jugadores... Establecimos una relación sincera, profesional y personal. Y eso pervive. Muchos siguen ahí. Y no me olvido de la afición y de cómo me trataron todos. Por eso he seguido y sigo siempre a la UD. -¿Se salva el equipo a final de temporada? -Seguro. Muy mal tienen que hacer las cosas para que esto se escape. Además, con tener a tres equipos peores ya basta. Y en la categoría, sin desmerecer en absoluto el trabajo y méritos de la UD, hay más de tres y hasta más de cinco equipos peores. -¿Se moja para el domingo? ¿Gana el Betis o la UD? ¿Qué pondrá en su quiniela? -Será un partido bonito y de muchos goles. Ahí lo dejo.