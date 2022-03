Cardona: «No me preocupa ahora mi futuro, me centro en competir» ud las palmas El lateral carece de licencia profesional, si bien el club tiene la opción unilateral de prorrogar su contrato a final de esta temporada

Sergi Cardona reconoció este miércoles que su futuro profesional no le resta concentración para lo que queda de temporada, pese a que no posee ficha profesional en la UD y el club tiene la opción unilateral de prorrogar su contrato. «Quien me conoce sabe que no pienso en esos temas ahora. En mi cabeza solo está el próximo partido y en dar mi mejor rendimiento para el equipo. Hubo un acercamiento en el mercado de invierno para darme la licencia profesional, no se pudo dar y será a final de temporada que se vea lo que quiere el club«, dijo.

«No es algo en lo que piense en estos momentos -abundó sobre el mismo asunto- y ya habrá tiempo para saber las ofertas que pueda tener y lo que quiere el club conmigo».

El lateral catalán, un fijo en el carril zurdo del equipo en su primera campaña desde que ascendió desde el filial, admitió que los ánimos en el equipo se han reparado tras el triunfo del pasado sábado en Valladolid: « Ni cuando perdermos hay que hacer un drama ni cuando ganamos somos los mejores. Hay que ser objetivos, aunque es cierto que los resultados muchas veces te condicionan. Salvo el encuentro ante el Girona, veníamos haciendo un buen trabajo, como así ocurrió también en Huesca aunque no ganáramos. La intención es seguir en la misma línea«.

Cardona descartó hacer cuentas a largo plazo más allá de lo inmediato, ya que, según detalló, «el planteamiento no ha variado y es siempre concentrarse en sumar los próximos tres puntos».

«No miramos lo que hagan los otros equipos porque eso, al final, es ruido que te termina descentrando. Lo único que nos importa es el siguiente partido y esperamos en mantener la buena línea que llevamos«, adujo.

Optimismo

Sobre la sequía de triunfos en casa y el hecho de jugar en lunes, el jugador se mostró optimista tanto en el reto competitivo como en el factor ambiental: «Queremos brindarle una alegría a nuestra afición y estamos seguros de que no nos va a fallar».

Cuestionado por el trabajo que viene realizando un psicólogo en las últimas fechas con la plantilla, reveló que «está ayundado mucho» y valoró «todo lo que venga para ayudar».

Por último, desmintió que hayan cambiado los hábitos con García Pimienta respecto a la anterior etapa con Pepe Mel en el banquillo, ya que, ponderó, «aquí todos siempre han trabajo al máximo».