Calma tensa en la UD por Pimienta mientras que en Sevilla le colocan en el Sánchez Pizjuán

Nada ha trascendido de los primeros contactos establecidos entre el presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, y García Pimienta para abordar el futuro del banquillo del equipo una vez sellada la permanencia del equipo en Primera División. Pese a se anunció la renovación del vínculo hasta 2025 y hasta se rubricaron los documentos, la inclusión de una cláusula que permitía romper ese pacto por cualquier de las partes abrió, en su día, la posibilidad de cualquier escenario. Y con el paso de los meses las dudas acerca de si se cumpliría el nuevo contrato no han parado de acrecentarse. En estos momentos, la variable que más se maneja es que Pimienta no continúe.

Es más, desde Sevilla dan por hecho su fichaje en sustitución de Quique Sánchez Flores con un contrato por una temporada más otro opcional si logra la clasifación del equipo hispalense para competición europea.

Presidente y técnico siempre han tenido una relación cordial y la comunicación entre ambos se ha conservado sin altibajos. Ese clima de respeto mutuo, aún con las diferencias de criterio inevitables, facilita sobremanera el diálogo en estos momentos de transición a la campaña 2024-25. En la entidad saben que Pimienta dispone de posibilidades profesionales que le mejoran, y de manera sustancial, el sueldo contemplado en su prórroga contractual. Y ven lícitos sus deseos de sacar provecho a la cotización que se ha ganado en el mercado. Ahora bien, la UD no va a entrar en pujas de ningún tipo en materia financiera y se remitirá a lo acordado en su día. Ahí puede darse un punto de fricción determinante.

Condicionantes

Pero no todo es el dinero. También hay asuntos relacionados con la planificación general en los que no hay una unanimidad plena. Un ejemplo que se ha vivido es el relacionado con el coach mental Richi Serrés, considerado por Pimienta como fundamental y que el verano pasado, tras irse por considerar que no estaba bien remunerado, terminó regresando a mitad de temporada. La jerarquización de poderes en la toma de decisiones es una línea roja que no se va a mover en Pío XII. En otras palabras, el entrenador tiene su autonomía delimitada y que se respeta. Pero más allá del vestuario y la gestión de la primera plantilla, su criterio cuenta pero no es tan vinculante como otros.

Son numerosos los futbolistas que, a día de hoy, desconocen si el entrenador va a seguir o no, lo que es significativo y e ilustra el clima de dudas e incertidumbres que hay en estos momentos. No se espera, tampoco, que el entrenador aclare los interrogantes en las dos comparecencias públicas que tiene programadas para antes y después del encuentro ante el Alavés que cierra el calendario.

Siempre que fue cuestionado se cuidó, y mucho, de dar pistas y manejó un discurso ambiguo, propio de la situación que está viviendo de puertas para adentro. De hecho, llegó a justificar, a su modo, que el club sondeara a otros entrenadores («están en su derecho de hacer lo que consideren») cuando fue informado de que le estaban buscando sustituto.

«Cuando haya algo que decir, el club se pronunciará», dijeron fuentes de la entidad a este periódico en relación a posibles novedades en este serial. Que no se haya notificado nada no significa que las posturas sigan sin definirse. Pero, de momento, la calma tensa continúa.