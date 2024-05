En Valencia colocan al gigante Yaremchuk en la agenda de Helguera para reforzar la delantera de la UD

Con la temporada llegando a su fin y a falta solo de un partido para echar el cierre, la UD Las Palmas sigue peinando el mercado mientras Luis Helguera perfecciona la plantilla para competir en la campaña 2024-25. Una de las posiciones clave a reforzar, según entienden en el club, es la delantera. Y en Valencia colocan a Roman Yaremchuk (27/11/1995), punta de 191 centímetros de altura y músculos de todo tipo, en la agenda amarilla.

El gigante ucraniano, cedido por el Brujas en el Valencia esta campaña, donde ha marcado tres goles, es una posibilidad de mercado para la Unión Deportiva, ya que podría llegar a la isla en calidad de cedido. A pesar de su flojo registro goleador en el club de Mestalla, las sensaciones que ha dejado han sido positivas.

Futbolista fuerte en los choques, con mucho poderío en el juego aéreo, pero que tampoco es torpe ni lento. Al contrario, sabe aprovechar su cuerpo para alzar zancada y ganar a rivales en duelos individuales. A sus 28 años, y con contrato hasta 2026, no vería con malos ojos la posibilidad de continuar en España.

Los fichajes hasta el momento de la UD

Con todo, Las Palmas ya ha cerrado, según ha podido saber este periódico, tres fichajes hasta el momento: Manu Fuster, Viti e Iván Gil. Todos ellos de Segunda División, donde Helguera tiene bien controlado el mercado de futbolistas. Al mismo tiempo, también se ha ejecutado ya la opción de compra de Marvin Park por una cantidad cercana a los dos millones de euros.

Los delanteros de Las Palmas no han respondido este curso y en la entidad, siga o no García Pimienta, solo se cuenta con Sandro Ramírez y Marc Cardona. A Munir no se le renovará pese a poder hacerlo de manera automática. Su rendimiento ha sido triste y así lo entiende el club. Cristian Herrera tampoco continuará después de no demostrar absolutamente nada. Y a Sory Kaba se le busca salida desde hace tiempo pese a que se perderá dinero en el camino.