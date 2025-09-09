'Desde el banquillo': Hernán Santana analiza el empate de Las Palmas frente al Burgos
El exfutbolista amarillo se encomienda a la calma con los resultados del equipo pero reconoce que a la UD le falta puntería de cara a puerta
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 9 de septiembre 2025, 12:50
Con la cuarta jornada ya finalizada en Segunda División, llega la quinta entrega de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero que analiza la actualidad de la UD Las Palmas. En este programa, Hernán Santana, exfutbolista amarillo, analizó el empate frente al Burgos en El Plantío.
Los periodistas de CANARIAS7, Daniel Armas y Óliver Viera, acompañaron al futbolista palmero en esta edición.
