'Desde el banquillo': Hernán Santana analiza el empate de Las Palmas frente al Burgos El exfutbolista amarillo se encomienda a la calma con los resultados del equipo pero reconoce que a la UD le falta puntería de cara a puerta

Hernán Santana junto a los periodistas de CANARIAS7, Daniel Armas y Óliver Viera.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 12:50 | Actualizado 13:01h. Comenta Compartir

Con la cuarta jornada ya finalizada en Segunda División, llega la quinta entrega de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero que analiza la actualidad de la UD Las Palmas. En este programa, Hernán Santana, exfutbolista amarillo, analizó el empate frente al Burgos en El Plantío.

Los periodistas de CANARIAS7, Daniel Armas y Óliver Viera, acompañaron al futbolista palmero en esta edición.