Víctor Afonso y Óliver Viera en las instalaciones de CANARIAS7. Cober

'Desde el banquillo': Víctor Afonso analiza la primera derrota de la temporada de la UD Las Palmas

La derrota amarilla contra el Málaga rebaja la euforia

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:29

El periodista de Canarias 7, Óliver Viera, y el excapitán de la UD Las Palmas, Víctor Afonso, analizan el tercer partido de la temporada y la primera derrota del conjunto amarillo en 'Desde el Banquillo», espacio semanal de reflexión futbolística en formato audiovisual de la edición Digital de Canarias 7.

