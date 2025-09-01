'Desde el banquillo': Víctor Afonso analiza la primera derrota de la temporada de la UD Las Palmas La derrota amarilla contra el Málaga rebaja la euforia

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:29

El periodista de Canarias 7, Óliver Viera, y el excapitán de la UD Las Palmas, Víctor Afonso, analizan el tercer partido de la temporada y la primera derrota del conjunto amarillo en 'Desde el Banquillo», espacio semanal de reflexión futbolística en formato audiovisual de la edición Digital de Canarias 7.