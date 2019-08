Arranca una nueva era para la UD

Empieza lo bueno. Tras un verano que ha parecido eterno en la zona noble del Gran Canaria, con tanta parálisis en la operación salida y todavía menos movimientos en materia de fichajes, llega la Liga al recinto de Siete Palmas. Y lo hará por todo lo alto. Ante un rival con mucho nivel como es el Huesca, un recién descendido que tiene entre ceja y ceja volver a la élite del fútbol español. Complicado haber encontrado un inicio con más nivel de exigencia en el debut de la competición doméstica. Aún más cuando Pepe Mel tan solo tiene a 12 jugadores con ficha profesional inscritos. El precio de la victoria, encarecido por la gestión de la plantilla, se cotiza al alza. Pero ahí es donde la UD va a ofrecer garra, hambre, ambición e ilusión. La que les sobra a los canteranos.

Y es que Mel se ha visto obligado a entrenar con «treinta y tantos» y, al final, va a tener que tirar de los más jóvenes. Tendrá que tener especial atención, pues siempre debe haber siete profesionales sobre el terreno de juego para no cometer alineación indebida. Los problemas crecen para el técnico madrileño, pero su experiencia en mil batallas en el deporte rey ayudarán, seguro, a saber gestionar de la mejor manera posible el primer envite del curso. Los galones del Huesca visitan el Gran Canaria para medir espadas con una Unión Deportiva rejuvenecida y con ganas de marcha. La marcha que imprimen los chicos del filial, con ganas de comerse el mundo y demostrar que están capacitados para competir en una categoría tan complicada y exigente como es la Segunda División. Ya la temporada pasada, futbolistas como Josep, Cedrés (este domingo no podrá estar por lesión) o Robaina dieron pinceladas del buen futuro que pueden tener. Calidad les sobra para ello. Ahora solo hay que acertar y no dar pasos en falso.

Es por ello que el entrenador amarillo quiere jugar bien sus cartas. No piensa dar más pistas que las que ofrecerán las fichas que maneja la Liga. Aun así, el once titular se intuye más o menos reconocible tras una pretemporada donde Mel ha insistido en el híbrido entre el 4-3-3 en ataque y el 4-1-4-1 en tareas defensivas. Le va a fallar Kirian, que se estaba ganando a pulso un hueco en la alineación, debido a que no ha podido ser inscrito a tiempo. Aun así, y con el dibujo prácticamente acabado, todo hace indicar que Las Palmas saldrá con lo siguiente: Josep será el encargado de poner el candado en su arco. En la retaguardia, Eric y De la Bella ocuparán los laterales, mientras que Aythami y Mantovani mezclarán por el eje de la zaga. En la sala de máquinas, y salvo sorpresa, Fabio, Timor y Galarreta pondrán el fútbol y el equilibrio. Arriba, otra línea de tres con los extremos desbordando. En los extremos, el juvenil Pedri parece inamovible, al igual que Benito Ramírez. En la punta del ataque, Rubén Castro, sin rodaje ni minutos en la pretemporada, tratará de poner su experiencia de cara al gol al servicio del colectivo. Eso sí, habrá que ver hasta dónde le aguantan las fuerzas al isletero.

Por otra parte, el Huesca se ha marcado el reto de regresar lo antes posible a la Primera, donde debutó la pasada temporada. Por ello está confeccionando una plantilla de calidad tanto con jóvenes jugadores como con veteranos que han jugado en la élite. La plantilla, a falta de incorporar dos defensas centrales, un delantero y un portero si sale del equipo Jovanovic, está bastante equilibrada y en condiciones de competir por esos primeros puestos ya que el presupuesto del conjunto oscense es de los más altos de la categoría, por la ayuda del descenso que tiene de la Liga. Donde mayor poder tiene el conjunto altoaragonés es en el centro del campo con muchos jugadores de todo tipo y corte tanto jóvenes como veteranos por lo que hará valer e imponer su juego basándose en el potencia y calidad del centro del campo.

Así pues, la UD tratará de combatir el poderío económico del Huesca con la ilusión de sus canteranos. El hambre y las ganas de los más jóvenes, ante la experiencia de futbolistas que vienen de medirse a Messi, Benzema o Griezmann. La vuelta a las raíces del cuadro insular solo puede suponer un mayor sentimiento por el trabajo. Y eso, amigos, es un plus de competitividad.