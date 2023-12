Un 2023 para recordar: la UD despide un año inmaculado

En pleno vuelo. Así dice adiós la UD Las Palmas al año 2023 y saludará al 2024 pensando en seguir brillando con luz propia. Tras cosechar el ascenso a la máxima categoría del fútbol español en un Estadio de Gran Canaria hasta la bandera, contra el Alavés, volvió a Primera División para deleitar a todos con el fútbol de siempre. Y es que, con permiso del Girona, peleando incluso por el liderato de la Liga, los amarillos son el conjunto revelación del campeonato doméstico, copando miradas y recibiendo elogios de todas partes de España.

Con el objetivo de la permanencia en muy buen camino, ya que son doce puntos los que le saca el equipo insular al Celta, antepenúltimo en la tabla clasificatoria, los amarillos quieren seguir creciendo en todos los sentidos. Ha sido un año inmaculado, donde todo comenzó con la sonrisa de Kirian Rodríguez sobre el terreno de juego, tras ganar el partido a la enfermedad y exhibir su calidad. Siguieron los días con el ansiado regreso a Primera División en una encarnecida lucha donde primó la regularidad de Las Palmas.

En verano se renovó a García Pimienta y el proyecto se consolidó reteniendo a hombres clave como Valles, Kirian o la perla Alberto Moleiro. Los abonados se dispararon y, pese al inicio complicado en la élite, las victorias llegaron desde que Kirian -tenía que ser él- tumbó al Granada en casa (1-0). Todo siguió fluyendo hasta tal punto de despedir el año en la novena posición de la tabla clasificatoria. Casi nada. El único lunar, todo sea dicho, fue la marcha de Jonathan Viera, peleado con el entrenador.

1 Kirian exhibe su sonrisa tras vencer al cáncer

La mejor noticia llegó el 30 de abril de 2023, sin duda, en el partido entre el Real Zaragoza y Las Palmas en La Romareda. Kirian Rodríguez, futbolista tinerfeño, regresó a los terrenos de juego 271 días después de anunciar que padecía un cáncer. Concretamente, sufría un linfoma de Hodgkin, que le hizo alejarse de los terrenos de juego durante toda la temporada hasta ese justo momento. Su retorno significó el triunfo de todo el archipiélago canario.

Siempre se mantuvo fuerte, exhibiendo su particular sonrisa, al lado de sus compañeros y sin dejar de luchar. Había avisado que sería el mejor fichaje del mercado de invierno. Y vaya si lo fue. Porque desde que entró en el once titular, la UD recuperó mejores sensaciones. Ahora es capitán de Las Palmas en Primera División. Un ejemplo para todos en la vida.

2 La regularidad amarilla

El 28 de mayo de 2023 la UD firma el ascenso a Primera con un empate sin goles (0-0) contra el Alavés, que sirvió a los amarillos para lograr la segunda plaza de la tabla clasificatoria y subir, evitando los playoffs, de manera directa a la élite. Fue un encuentro de bajar al barro, pues a los de Pimienta les servía el empate siempre y cuando el Levante no ganase por seis goles. Nada hubiese sido posible sin que Las Palmas fuera el conjunto más regular y estuviese muchas fechas durmiendo entre los dos primeros clasificados del campeonato.

3 Toda Gran Canaria celebra el ascenso

Las Palmas conquista el ascenso a la máxima categoría del fútbol español frente al Alavés el 27 de mayo tras empatar (0-0) y concluir la Segunda División como segundo clasificado. La regularidad y un buen tramo final del campeonato, tras resentirse algo, sirvieron para sacar un billete directo hacia la élite.Gran Canaria rugió y lloró, pero esta vez de emoción y felicidad. Tras caer en los playoffs ante el Tenerife, eterno rival, la campaña anterior, Las Palmas se coló entre los mejores equipos de España. Fue una fiesta absoluta en Gran Canaria. Fue una fiesta absoluta. De principio a fin, aunque primero hubo que pelear.

4 Pimienta se queda

Fueron duras, pero las negociaciones llegaron a buen puerto contra todo pronóstico. García Pimienta continúa al frente de la UD Las Palmas tras hacerse oficial en la noche del miércoles 7 de junio su renovación con la entidad amarilla luego de la reunión mantenida entre el presidente Ramírez y el preparador catalán. Durante el campeonato, y en pleno pulso con Jonathan Viera, la Unión Deportiva decide ampliar el vínculo el 17 de octubre al técnico hasta 2025. Declaración de intenciones.

5 Moleiro se mira pero no se toca

El ascenso de la UD logra retener en la plantilla a su perla: Alberto Moleiro. El presidente dejó claro que no se movería y que en Primera División le tocaría regatear con la camiseta amarilla. Su cláusula, de sesenta millones de euros en la máxima categoría del fútbol español, permite a la entidad tener cintura para mantenerle en nómina pese al incisivo interés de potentes clubes como, por ejemplo, el FC Barcelona, que llevaba varios mercados intentando su fichaje. Una lesión retrasa su debut en Primera, pero una vez jugó, deleitó a todos. Diferente.

6 El hito de los 25.037 abonados

Fiebre amarilla. UD Las Palmas cerró su campaña de abonados con un total de 25.037 socios, cifra histórica en el club, para La Liga, que daría comienzo el sábado 12 de agosto, ante el Mallorca (1-1). Cabe destacar que en esta cifra final se incluyen los abonos correspondientes a los nuevos patrocinadores, los patrocinadores que han renovado su apuesta por la entidad, así como los abonos correspondientes a la primera plantilla y cuerpo técnino. Asimismo, la entidad quiso agradecer la respuesta masiva de la afición en lo que espera que sea una temporada ilusionante para la gran familia amarilla. Nadie se quiere perder a su equipo en la máxima categoría, donde está rindiendo con brillo total.

7 Una victoria que lo cambia todo

Si hay alguien que sabe lo que es ganar una carrera a la agonía es Kirian Rodríguez. El tinerfeño, con un golazo con su pierna zurda en tiempo de descuento, devolvió la sonrisa a una UD que conquistó el primer triunfo de la temporada, contra el Granada, por 1-0 y con un latigazo. Un beso a la red. Una caricia al destino. Venía el equipo se acumular dudas en el arranque liguero y, justicia poética, su primera alegría de la temporada no pudo tener mejor firma. Un año atrás, todo eran incógnitas respecto a Kirian, en fase de recuperación de un cáncer que le obligó a pasar a la reserva durante varios meses.

Volvió en el tramo final de la temporada 2022-23, la del ascenso, y lo hizo para hacerse importante. Ya en la máxima categoría, con las exigencias que comporta, el mediocentro tinerfeño no ha hecho más que crecer y crecer de amarillo y, destronado Jonathan Viera, encarnando el capitán ideal, decisivo dentro y fuera del campo. El gol ante el Granada, con su valor superlativo de tres puntos, abrió la veda a todos los niveles, pues liberó a la UD de presiones y abonó el terreno para la reacción posterior y que ha permitido finalizar 2023 en inmejorable posición clasificatoria.

Este resurgir de la UD que lidera Kirian encontró su punto de arranque una tarde de septiembre en el Gran Canaria y en circunstancias especialmente desfavorables: desde el minuto 58, por la expulsión de Mika Mármol, se tuvo que remar con un jugador menos. Nada pudo con la fe de una UD que, lejos de meterse atrás, buscó la hombrada que terminó certificando.

8 La triste marcha de una leyenda

La historia de la UD Las Palmas y Jonathan Viera concluye el jueves 14 de diciembre, cuando el club comunica de manera oficial la rescisión de contrato del futbolista. Tras más de un mes entrenando con el resto de compañeros y sin entrar en las convocatorias, el capitán deja de serlo. El martes 19 del mismo mes ofrece una rueda de prensa incendiaria, señalando a García Pimienta como el principal culpable de su decisión.

«Hay un problema con el entrenador. Yo el mío lo sé, el de él no lo sé. De ahí se empezó a nublar todo. Yo soy un tío justo. La bola se hizo cada vez más grande, no sé paró y me hice a un lado. Hablé con el presidente. Nunca pensé que llegaría a eso», atizó Viera en la sala de prensa de Barranco Seco donde estaban todos sus compañeros, cuerpo técnico, presidente y amigos.

Pimienta aplaudía luego de haber dicho minutos antes que era «una leyenda del club». «He tenido un problema personal muy grave con mi mujer, que tenía. Si alguien ha sido justo en los peores momentos del entrenador, he sido yo. Al revés no ha sido así. Yo esperaba que se acercara y me dijera: cómo está tu mujer, espero que esté todo bien», criticó con contundencia a Pimienta. Fue un hasta luego, nunca un adiós. Tiene en mente sacarse el título de entrenador y quién sabe...