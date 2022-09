Federer, amigo y rival

«Roger, ¿por dónde empezamos?». Así comienza su despedida Wimbledon, el Grand Slam que Roger Federer ganó en ocho ocasiones y con el que es más sencillo mimetizarle. «Ha sido un privilegio presenciar tu viaje y cómo te has convertido en un campeón en cada sentido de la palabra. Vamos a echarte de menos en las pistas, pero todo lo que podemos decir es gracias, por los recuerdos y por las alegrías que nos has dado a tantos», manifestó el torneo que Federer ganó por última vez en 2017.

Rafa Nadal, uno de sus grandes rivales a lo largo de los años y con el que ha protagonizado alguno de los mejores partidos de la historia, también rindió homenaje al suizo. «Querido Roger, amigo mío y rival. Ojalá este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí y para todo el deporte alrededor del mundo. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo. Tendremos muchos más en el futuro, haremos muchas más cosas juntas. Lo sabemos. Por ahora, te deseo que seas feliz con Mirka, con tus hijos y con tu familia, y disfrutes lo que tienes por delante. Nos vemos en Londres», dijo Nadal.

Con un corazón roto despidió Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo, a su ídolo de la infancia, a Roger Federer. Ese al que no podrá enfrentarse nunca el murciano, siendo este uno de los deseos que expresó tras conquistar el US Open. Esto ya no podrá ocurrir, al menos en partido oficial, porque Federer ha dejado la puerta abierta a disputar exhibiciones. «Roger ha sido uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Aún quiero jugar contra ti. Te deseo toda la suerte del mundo en el futuro», escribió Alcaraz junto a una fotografía que se hizo con el suizo en Wimbledon 2019.

Como es lógico, el tenis se volcó con el que ha sido su estrella durante dos décadas. Los cuatro Grand Slams, la ATP, la WTA, los Juegos Olímpicos y sus compañeros y rivales dedicaron un momento para acordarse de la leyenda. «Tú cambiaste el juego», dijo la ATP. «El tenis nunca será lo mismo sin ti», apuntó Juan Martín del Potro, el que evitó en 2009 su sexto título seguido en el US Open. «Eres una leyenda de este deporte», manifestó Roland Garros. «Es un campeón de campeones. Tiene el juego más completo de su generación», añadió Billie Jean King, ganadora de doce Grand Slams.