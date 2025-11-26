El Pickle Pro Tour llega a Gran Canaria con vocación de continuidad El evento ha sido presentado este miércoles en las instalaciones de CANARIAS7

Gran Canaria, y más en concreto su capital, se convierten en punto de referencia nacional desde este jueves y hasta el domingo para los amantes del pickleball, la modalidad deportiva de moda en todo el mundo que combina elementos del tenis, el bádminton, el tenis de mesa y el pádel.

El salón de actos de Informaciones Canarias, Sociedad Anónima, empresa editora de CANARIAS7, acogió la presentación de la prueba final del Pickle Pro Tour, primera prueba nacional oficial de pickleball en España y que se ha organizado bajo los auspicios de la Real Federación Española de Tenis y la empresa B3 Sportainment con Cervezas Victoria.

En el acto intervinieron Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y de Deportes del Gobierno de Canarias; José Juan Sepúlveda, presidente de la Federación Canaria de Tenis, y Matías García, director general y consejero delegado de Informaciones Canarias.

También estaban presentes, entre otros, Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo, y Eloy García, gerente del Instituto Municipal de Deportes, así como Dominic Conde, gerente del Club Conde Jackson. Será precisamente en sus instalaciones donde se celebrarán este jueves y viernes los partidos de la fase previa, mientras que la fase final tendrá lugar el sábado y el domingo en Las Canteras, en la plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot, en el entorno de la calle Churruca.

Todos los asistentes al acto pusieron en valor la progresión del pickleball en todo el mundo, en especial tras la pandemia de covid-19. Al tratarse de un deporte que pueden practicar todas las generaciones y en una pista más reducida que la de tenis, se ha popularizado, con Estados Unidos como país con más personas practicándolo con asiduidad.

En la competición que arranca este jueves en Gran Canaria participarán unas 200 personas.

José Juan Sepúlveda señaló que la Federación Canaria de Tenis lleva dos años impulsando esta modalidad deportiva, habiendo celebrado ya dos campeonatos regionales, y agradeció la colaboración en ese sentido de las administraciones. Mencionó el caso de la feria ExpoDeca, donde los partidos de pickleball estaban entre los que más interés despertaban entre el público asistente.

«Ya hay cuatro clubes en Canarias y seguimos creciendo«, agregó, al tiempo que aplaudió la iniciativa del Ayuntamiento capitalino de habilitar cuatro pistas de pickleball.

Por su parte, Antonio Morales, señaló que para el Cabildo el deporte es un «área transversal», que combina la promoción de salud, de la isla y la cohesión social. Recordó que Gran Canaria acoge competiciones de élite de muy diversos deportes que ayudan a colocar el nombre de la isla en el exterior.

Se mostró muy satisfecho por la llegada del torneo a Gran Canaria y por el hecho de que a través del campeonato se muestra la imagen de la isla.

En cuanto a Poli Suárez, dijo que desde el Gobierno se apoyará la promoción de este y otros deportes, contando para ello con las federaciones respectivas. Y animó a probar el pickleball porque, según dijo, «es muy divertido».

En nombre de la editora de CANARIAS7, Matías García Brugos subrayó que el periódico colabora en este evento para contribuir así a la promoción de una modalidad deportiva en expansión, al tiempo que agradeció la colaboración del sector público en esta iniciativa privada.

