¿Qué es el pickleball y por qué está de moda? Es tendencia deportiva en Estados Unidos y España no es ajena al éxito. Ya está en marcha el primer circuito nacional

N.S Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de agosto 2025, 23:04 | Actualizado 23:16h. Comenta Compartir

En octubre de 2023, la ReaFederación Española de Tenis presentó en Madrid, en las instalaciones de la Ciudad de la Raqueta, la práctica de una nueva modalidad deportiva que apenas sonaba en España: el pickleball. Casi dos años después es el deporte de moda en Estados Unidos y en medio mundo.

Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis, cifra en más de 50 millones de personas quienes practican esta modalidad en Estados Unidos, según publicó este domingo 'El País'. En España ya son más de 20.000, con un millar de federados.

Para entender esa progresión hay que tener en cuenta que el pickleball combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa, con un atractivo adicional: pueden jugarlo desde niños a personas de avanzada edad y además pueden hacerlo juntos, a lo que se une la posibilidad de jugarlo al mismo tiempo hombres y mujeres.

Ampliar La raqueta y la bola. Esta modalidad se juega con una pelota perforada y de poco peso. C8

En España ya lo practican extenistas profesionales como Pato Clavet, Vivi Ruano y Álex Corretja, a los que se une el mismísimo Carlos Alcaraz, mientras que la lista de famosos del mundo anglosajón incluye a leyendas del tenis como Agassi, Steffi Graf, Serena Williams, John McEnroe, Martina Navratilova y Andy Murray; también del baloncesto como LeBron James y Stephen Curry; exfutbolistas como David Beckham; actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Emma Watson, Jamie Foxx y Chris Evans; y empresarios como Bill Gates.

20.000 personas lo practican ya en España, con un millar de federados. Ha arrancado este verano la preselección para configuar el combinado nacional.

Este verano ha arrancado en España el primer circuito nacional de pickleball, con Málaga en el debut y en septiembre la segunda cita será en Madrid.

En 1965 un encuentro de tres amigos en Washington dio origen, casi sin querelo, al pickleball

Deporte de raqueta Las medidas de la pista

La Federación Española de Tenis explica que el pickleball es una modalidad deportiva de raqueta que se practica en una pista de las mismas medidas de la de bádminton (13,41 m por 6,10 m), con la diferencia de la línea que delimita la zona de 'no volea' que se encuentra a 2,13 metros de la red. Para jugarlo se utiliza una pala rígida de superficie lisa, cuya suma de largo y ancho no debe superar los 60 cm, y el largo no superar nunca los 43 cm. La pelota que se utiliza es de plástico perforada y mide unos 7 cm de diámetro. Las pequeñas dimensiones de la pista permite que se pueda jugar fácilmente tanto en exterior como en interior. En España su práctica está regulada por el Comité de Pickleball de la Real Federación Española de Tenis (RFET), responsable de gestionar las licencias, la competición oficial y el ranking nacional.

Ampliar Carlos Alcaraz jugando al pickleball.

Las claves del éxito Fácil de aprender y entretenido

La Federación Española de Tenis señala que buena parte del éxito del pickleball «reside en ser un deporte fácil de aprender y muy entretenido, que se adapta al nivel de cada jugador y por eso puede ser jugado por personas de diferentes edades y condiciones. Es muy entretenido y motivante, ya que durante el juego se producen largos y rápidos peloteos en los que el nivel de los jugadores marca claramente la intensidad y el ritmo del mismo».

«Desde el principio tuvimos claro que era un deporte en crecimiento y con importante proyección» Miguel Díaz Presidente de la RFET

¿Quién puede jugar? Toda la familia y parejas mixtas

50 millones de estadounidenses practican ya el pickleball con regularidad en ese país, que cuenta con torneos de exhibición al que se apuntan leyendas del tenis mundial

Se trata de una modalidad que puede ser practicada por una gran masa social (desde edades muy tempranas hasta personas muy mayores) y que contiene un altísimo valor social e inclusivo. Se puede jugar tanto en formato individual como por parejas. Es muy fácil de aprender, tanto para principiantes como para jugadores procedentes de otros deportes de raqueta. Para participar en las competiciones oficiales, es necesario estar en posesión de la licencia federativa de tenis convencional o de la específica de pickleball.

¿Cómo se juega? Unas normas muy sencillas

Las reglas más características del pickleball son la del doble bote y el juego en la zona de no volea. En la primera, el que saca o su compañero están obligados a dejar botar la pelota antes de devolver el resto de su oponente. La segunda hace referencia a la zona que abarca una distancia de 2,13 metros desde la red, dentro de la cual, ni pisando la línea que la delimita se puede realizar una volea. Sí está permitido jugar dentro o entrar a devolver una pelota que previamente ya haya botado. Respecto a la puntuación, los partidos se suelen jugar a sets de 11 puntos con diferencia de dos, y sólo puede anotar puntos el jugador/equipo que está sacando, como sucedía antiguamente en el voleibol. Existen competiciones individuales y de dobles y la categoría dobles mixta también es oficial.

«Parecía que era para entretenerse y se ha convertido en un súper deporte, no solo popular, sino profesional» Alex Corretja Extenista profesional

La selección nacional Preselección desde julio

A comienzos del pasado mes de junio tuvo lugar en Madrid la primera concentración de la preselección española de pickleball, que contó con cerca de una cincuentena de jugadores y jugadoras procedentes de diferentes Comunidades Autónomas, en el Club La Fuente Pickleball Hub. El seleccionador nacional, Esteban Martínez, destacó en ese momento la importancia de este tipo de encuentros para el desarrollo del pickleball en España: «Contamos con un talento excepcional en nuestro país y estas jornadas nos permiten evaluar y potenciar las capacidades de nuestros jugadores. Estoy convencido de que el futuro del pickleball español es prometedor». Durante esta primera concentración, el seleccionador realizó diferentes pruebas y ejercicios diseñados para poner a prueba las habilidades técnicas y tácticas de cada jugador, proporcionando 'feedback' individualizado y recomendaciones para el crecimiento personal y colectivo del equipo. La participación en esta primera concentración de jugadores procedentes de diversas comunidades autónomas puso en evidencia el creciente interés por el pickleball en toda España. La segunda concentración de la preselección española de pickleball se realizó el 17 de julio en el Club Vila Pickleball de Sabadell (Barcelona).

Ampliar Asís Garrido y Jaime Alcalá posan en el centro cubierto de pickleball en pleno polígono de A Gándara, Ferrol. Efe

¿Cómo nació el pickleball? De manera casual y en 1965

Los estudiosos del pickleball sitún su origen en Bainbridge Island, Washington. Según diversas páginas digitales especializadas en esta modalidad, allí coincidieron Joel Pritchard, Bill Bell y Barney McCallum, que buscaron una manera de entretener a sus familias durante el verano. «Utilizando una cancha de bádminton, una pelota de plástico perforada y palas de madera, dieron origen a lo que hoy es uno de los deportes de más rápido crecimiento en el mundo», se puede leer en Barcelonapickleballopen.org. «Con el tiempo, el deporte evolucionó, se establecieron reglas oficiales y en 1984 se fundó la Asociación de Pickleball de los Estados Unidos (USAPA). Desde entonces, su popularidad ha crecido exponencialmente», agrega la citada web. En esa expansión hay un momento clave: la pandemia. El confinamiento llevó a muchas familias a buscar una forma de practicar deporte entre ellos, sobre todo en espacios reducidos y que pudiesen intervenir personas de diferentes edades. Ahí fue donde esta modalidad se puso de moda y su popularidad se disparó.