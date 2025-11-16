Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las imágenes corresponden al Pickleball Pro Tour, que a final de mes llega a la capital grancanaria. C7

Cuenta atrás para la gran cita del pickleball

Pickleball Pro Tour ·

Las Palmas de Gran Canaria decidirá los campeones nacionales de este novedoso torneo del deporte de moda. Será del 27 al 30 de este mes en el Club Conde Jackson y en Las Canteras

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:29

El Pickleball Pro Tour, el Circuito Nacional de Pickleball de la Real Federación Española de Tenis, ha recorrido con éxito la geografía española en su primera temporada. Tras las paradas ya disputadas en el Málaga, Alcobendas, Móstoles, Barcelona y Mijas, todas ellas finalizadas, la emoción se traslada a Gran Canaria. Se trata de una modalidad deportiva que combina elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa y que puede ser jugado por público de todas las edades

El circuito llega a su momento cumbre con el Gran Canaria Open 2025, que se celebrará del 27 al 30 de noviembre. Esta cita insular no es una prueba más: es la gran final de la temporada y será el escenario que decida los rankings definitivos de este tour, para coronar a los primeros campeones nacionales de la historia del Pickleball Pro Tour. Los jugadores se enfrentarán por los últimos puntos de la temporada en una prueba decisiva que garantiza la máxima intensidad competitiva.

Esta sexta y última parada de la temporada cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Club Conde Jackson de Las Palmas de Gran Canaria acogerá la fase de grupos entre el jueves 27 y el viernes 28 de noviembre. El sábado 29 y domingo 30 de noviembre el torneo se trasladará a la pista central, situada en la plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot, junto al Paseo de Las Canteras.

La presión recae ahora sobre los actuales líderes del tour, quienes deberán defender su posición en la final de Gran Canaria.

En la categoría individual, Pep Canyadell Fabregas lidera actualmente el ranking de Singles Masculino. En el circuito femenino, la figura más destacada es Sabrina Méndez Domínguez, quien mantiene la primera posición tanto en la clasificación de Singles como en la de Dobles Femenino. Por su parte, Ignasi De Rueda encabeza la clasificación de Dobles Masculino.

Todos ellos lucharán en Gran Canaria para sellar su dominio y levantar el título que les acredite como la élite fundacional del pickleball nacional. El Pickleball Pro Tour espera así un cierre de temporada espectacular en las islas, que marcará un antes y un después en la profesionalización de este deporte en España.

Imagen principal - Cuenta atrás para la gran cita del pickleball
Imagen secundaria 1 - Cuenta atrás para la gran cita del pickleball
Imagen secundaria 2 - Cuenta atrás para la gran cita del pickleball

