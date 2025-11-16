Todo lo que hay que saber del pickleball

1 ¿Pero qué es el Pickball?: Se trata de una modalidad deportiva de raqueta que se practica en una pista de las mismas medidas de la de bádmiton (13,41 metros por 6,10 metros), con la diferencia de la línea que delimita la zona de 'no volea' que se encuentra a 2,13 metros de la red.

2 ¿Con qué elementos se juega?: Se utiliza una pala rígida de superficie lisa, cuya suma de largo y ancho no debe superar los 60 centímetros, y el largo no superar nunca los 43 centímetros. La pelota que se utiliza es de plástico perforada y mide unos 7 centímetros de diámetro.

3 ¿Cuáles son las reglas en un partido?: Las reglas más características del pickleball son la del doble bote y el juego en la zona de no volea. En la primera, el que saca o su compañero están obligados a dejar botar la pelota antes de devolver el resto de su oponente. La segunda hace referencia a la zona de no volea que abarca una distancia de 2,13 metros desde la red, dentro de la cual, ni pisando la línea que la delimita, se puede realizar una volea. Sí está permitido jugar dentro o entrar a devolver una pelota que previamente ya haya botado. Respecto a la puntuación, los partidos se suelen jugar a sets de 11 puntos con diferencia de dos, y solo puede anotar puntos el jugador/equipo que está sacando. Existen competiciones individuales y de dobles y la categoría dobles mixta también es oficial.

4 ¿Por qué está tan de moda?: Las pequeñas dimensiones de la pista permiten que se pueda jugar fácilmente tanto en exterior como en interior. El éxito del pickleball reside en ser un deporte fácil de aprender y muy entretenido, que se adapta al nivel de cada jugador y por eso puede ser jugado por personas de diferentes edades y condiciones. Es muy entretenido y motivante, ya que durante el juego se producen largos y rápidos peloteos en los que el nivel de los jugadores marca claramente la intensidad y el ritmo del mismo.

5 ¿Cómo ha sido la progresión de este deporte?: En Estados Unidos -país de origen- ya lo juegan casi 50 millones de personas, y en 2023 en España ya se estimaba que había 20.000 personas que lo practicaban.

6 ¿Qué es el Pickle Pro Tour?: En abril de este año se presentó en sociedad el Pickle Pro Tour, el primer circuito nacional oficial de pickleball en España que nació bajo el auspicio de la Real Federación Española de Tenis y organizado por la empresa B3 Sportainment con Cervezas Victoria como socio estratégico e impulsor de la competición. El Pickle Pro Tour visita en su primera temporada algunas de las principales ciudades de España, llevando el espectáculo del pickleball a todos los aficionados. Las Palmas de Gran Canaria acogerá la próxima cita a finales de este mes.