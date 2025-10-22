El pickleball llega a Gran Canaria de la mano de CANARIAS7

El Gran Canaria Open, la guinda final del circuito nacional, se celebrará del 27 al 30 de noviembre en el paseo de la playa de Las Canteras

Pickle Pro Tour, el Circuito Nacional de Pickleball de la Real Federación Española de Tenis, llega a Gran Canaria del 27 al 30 de noviembre de la mano de CANARIAS7. La sexta y última parada de la temporada se disputará por primera vez fuera de la península. La prueba cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El pickleball es una modalidad deportiva que combina elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa, con el añadido de que puede ser jugado por público de todas las edades.

El Club Conde Jackson de Las Palmas de Gran Canaria acogerá la fase de grupos de las distintas modalidades de la categoría Pro y la totalidad de enfrentamientos de la categoría Talent entre el jueves 27 y el viernes 28 de noviembre. Decenas de jugadores se verán las caras y lucharán, cada uno con su mejor pickleball, por conseguir los ansiados títulos.

El sábado 29 y domingo 30 de noviembre el torneo se trasladará a la pista central, situada en el paseo de Las Canteras. Un maravilloso enclave junto al mar, en el que los mejores jugadores de Pickle Pro Tour deleitarán al público, mientras luchan por conseguir los últimos puntos para el ranking de la temporada 2025. En torno a esta pista central se montarán pistas de exhibición, así como un village con stands de productos relacionados con el pickleball.

Ampliar Esta modalidad se caracteriza por su espectacularidad. C7

Esta prueba supondrá la guinda final a la primera temporada de Pickle Pro Tour, que ha estado cargada de partidos frenéticos, puntos imposibles y mucha emoción. El tour nacional ha celebrado en esta primera edición 6 pruebas en ciudades como Málaga, Barcelona, Móstoles, Mijas y Alcobendas, con encuentros memorables, celebraciones llenas de sentimiento y momentos únicos.

Los campeones de las categorías absolutas de dobles masculina, femenina y mixta del Campeonato de Canarias, celebrado durante la feria ExpoDeca, obtuvieron una invitación especial para participar en esta prueba del circuito. En la categoría Dobles Mixtos, los clasificados son los siguientes Ruth María Mendoza y David Paniagua, en Dobles Absoluto Femenino, María Durán y Ruth María Mendoza, y en la de Dobles Absoluto Masculino,David Paniagua y Janok Paniagua.

Ampliar El pickleball llega a Gran Canaria de la mano de CANARIAS7. CANARIAS7