Ruth Mendoza lleva toda su vida con una raqueta en sus manos. Primero fue la de tenis. Luego la de pádel. Y, ahora, disfruta con el deporte de moda: el pickleball. La tinerfeña competirá en dobles femenino y dobles mixto en el Gran Canaria Open 2025 que se disputará desde el próximo jueves en Gran Canaria, primero en el Conde Jackson Club y, luego, en Las Canteras, y que cuenta con CANARIAS7 como organizador.

–Cuénteme cómo llega a este novedoso deporte.

–Yo llego gracias a un amigo, Martín Suárez, que fue el pasado seleccionador de pickleball. Lo conozco del tenis playa y del pádel. Antes jugaba al tenis playa, ahora sigo jugando al pádel. En una quedada me dijo: 'oye, por qué no pruebas el pickleball'. Y así fue. Yo, que pruebo todo lo que tenga una raqueta... Estaba viviendo en Madrid y me enganché.

–¿Cuánto tiempo lleva ya practicando pickleball?

–Son ya dos añitos. Primero entrenando. Hubo como un 'boom' de gente que nos cansamos un poco del tenis y del pádel. En octubre hice los dos años ya.

–Siempre con una raqueta en la mano, como dice.

–Desde pequeñita. Siempre. Aquí en Tenerife vivía y vivo enfrente de un club de tenis. Y bueno, pues nos soltaban allí a perseguir pelotas. Yaquí sigo, con una raqueta y persiguiendo pelotas.

–Para el que no termine de conocer el pickleball, ¿qué diferencias tiene con respecto al pádel o al tenis?

–La gente que juega al tenis tiene mucha ventaja en el pickleball individual. Digamos que es como un tenis pero en pequeñito. Cuando llegas a dobles todo cambia. Con el pádel tiene sus transferencias positivas y negativas. El pádel tiene muchos vicios que luego en el pickleball te hacen pasar malas jugadas.

–¿Y por qué ahora esta fiebre de repente por este deporte?

–Yo creo que lo que engancha a la gente es que es un deporte muy fácil de aprender. Intergeneracional. Lo que tiene la cocina es que equilibra mucho el juego. No es como con el pádel o tenis, que tienes que jugar con gente de tu nivel. La puntuación también equilibra mucho los partidos. Es muy fácil acceder al pickleball. Digo a nivel principiante. Ya luego los pros son otra cosa.

–¿Qué es lo que más le gusta de practicarlo?

–Que mezcla mucho tipo de gente de varios deportes. No solo gente que haya jugado con raquetas. Es más, hay gente que juega que no ha tocado una raqueta en su vida. Por esa facilidad, hay diferentes niveles, sexos... No veo tanta diferencia entre el masculino y femenino.

–Dicen que su atractivo se basa en el dinamismo.

–Tiene mucha velocidad. Es muy dinámico, pero también influye el juego de la cocina. Mucha gente lo critica porque dice que es un deporte como de abuelos. De gente mayor, porque no te mueves como en el pádel. En dobles, ese cambio de ritmo, también engancha. Cuando se levanta la bola te pueden hacer un ironman. Cuando te tiran la bola al cuerpo tienes que ser muy rápido: velocidad de reacción, coordinación, agilidad... Para mí es muy completo.

–En Expodeca se dio a conocer a los que todavía no sabían de su existencia y en unos días se disfrutará en Las Palmas de Gran Canaria con el Gran Canaria Open 2025, que se disputará del jueves 27 al domingo 30 de este mes.

–En Gran Canaria no lo tengo muy controlado, pero aquí tres o cuatro clubes ya. Es verdad que en Expodeca la gente lo vio y me dijo que no lo había visto nunca. Se quedaron como con la curiosidad. En Gran Canaria se va a celebrar ahora una de las seis pruebas que ha habido a nivel nacional. Competimos con Madrid, Barcelona... Que la Federación de Tenis Canaria y el Cabildo de Gran Canaria hayan apostado por esta prueba me parece maravilloso.

–¿Qué puede esperar la gente de este Gran Canaria Open 2025?

–Yo creo que pueden descubrir un deporte muy atractivo, con una proyección a nivel nacional muy grande. Yo he vivido en Madrid y el crecimiento ha sido muy grande. Con el ambiente que hay en toda Canarias, va a estar muy bien. Encima la segunda fase se va a jugar en Las Canteras. Casi nada.

–No hay mejor sitio que Las Canteras para proyectarlo.

–Por supuesto, y encima es un deporte que se practica mucho en Inglaterra. Y aquí, para bien o para mal, tenemos mucho turismo inglés, alemán o francés.

–¿Hay nervios? Se viene una prueba que son palabras mayores a nivel nacional.

–Vienen grandes jugadores. La 'crem de la crem' de España. En femenino tendremos a Sabrina, María, Patricia... En masculino, Raúl y jugadores catalanes de mucho nivel. Tengo muchísimas ganas de participar. Es verdad que yo voy el viernes, porque mi trabajo —maestra de educación física— no me permite participar en el torneo individual, pero estoy con muchas ganas. Quiero hacerlo lo mejor que se pueda contra los top-10 de España.

–Usted participará en dobles femenino y en dobles mixto.

–Exacto, me fue imposible poder llegar al individual. Pude conseguir un día en el trabajo para poder jugar en el dobles femenino y en el dobles mixto. Al final, los niños demandan mucho en mi trabajo —ríe—. Para mí es un enorme orgullo representar a Canarias en este torneo.

–Nació en Tenerife, pero vivió en Madrid. ¿Qué le hizo volver a la isla?

–Viví más de 30 años en Madrid. Pero la idea de volver fue buscando también un poco la calma y poder fomentar este deporte aquí en Canarias. Esa fue una de las grandes ideas. Y poco a poco, pasito a pasito. Como pasó con el pádel. Prácticamente, cuando éramos de tenis, estábamos reacios a que entrara el pádel. Y, ahora los del pádel, están un poco reacios a que entre el pickleball. Pero vaya, pueden convivir todos los deportes. Practicar uno, no quita que puedas practicar el otro. Yo animo a todo el mundo a que lo pruebe. Sé que hay puristas, pero yo los invito a que jueguen.

–¿Qué sensaciones tiene de cara a este torneo?

–Lo bonito que tiene este deporte ahora mismo son los inicios. Ese buen rollo y unión entre todos. El disfrutar en la pista. Yo tengo muy claro que quiero disfrutar. Ya si se puede ganar algo... Pero el ambiente y el sitio me parecen idílicos. Es el primer campeonato de este tipo en Canarias. Habrá diversión y compañerismo. Eso seguro.

