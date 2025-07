Lanzarote corona a los más fuertes

CANARIAS7 Arrecife Domingo, 13 de julio 2025, 19:50 | Actualizado 20:39h. Comenta Compartir

El Lanzarote Summer Challenge 2025 ya tiene ganadores. Son la pareja formada por Carmen Pericet y Laura Plaza y la pareja Bryan Hernández y André Rower que se han impuesto en una exigente edición que pasa a la historia como la de mayor nivel deportivo y competitivo, reuniendo por unos días en Arrecife, capital de la isla, a algunos de los mejores atletas europeos del momento.

Gradas con lleno absoluto desde el primer minuto. Los equipos tenían a primera hora de la jornada de este domingo la última oportunidad para hacerse un hueco en la final con una serie de ejercicios de fuerza y sincronía. Gradas completamente llenas en las instalaciones de Marina Puerto Deportivo para disfrutar del espectáculo: hasta 50 flexiones sincronizadas en pareja, seguidas de un peso muerto de 70 kilos que después tocaba pasar, de nuevo en pareja, de un hombro a otro. Para terminar, uno de los ejercicios más exigentes y atractivos, suspendidos de una barra, los equipos elevan los pies hasta sus hombros en completa sincronía. Máximas repeticiones a contrarreloj. Fuerzas al límite y abdominales de hierro, sólo apto para los más fuertes.

Sólo ocho parejas por categoría, las mejores, lograban un puesto en la final, para la que la organización reservaba un espectacular reto. Los finalistas se enfrentaban a 30 saltos a un cajón de más de medio metro de altura, 60 centímetros, a las temidas anillas, hasta 20 veces han tenido que ejercitar sus brazos para subirse a ellas y 10 levantamientos sobre sus cabezas de una barra que iba aumentando de peso, hasta un máximo de entre 80 y 120 kilos en la categoría reina, máxima tensión y esfuerzo titánico. El numeroso público congregado en las gradas no ha dejado de vitorear a los atletas.

Nombres propios

Los ganadores de RX, categoría reina, han sido en categoría Masculina Bryan Hernández y André Rower, seguidos por Álex de la Guardia y Fabio Beneito y en tercera posición Jordan Delgado y Cristo León. El podio femenino estaba encabezado por Carmen Pericet y Laura Plaza. Segundo lugar para Silvia García y Margaux Masset. Tercer puesto para Irantxu Echeverría y Paula Rodríguez.

En Máster se ha proclamado vencedora la dupla formada por Jeremías Lasso y Diego Jiménez. Los ganadores de Intermedio masculino han sido Daniel Ossa y Eladio Fontes. La pareja Intermedio femenina que se hacía con el primer puesto era la de Andrea Carretero y Cristina González.

El equipo que se ha proclamado campeón en Scale Masculino han sido Gabriel del Pino Pérez y Luciano Oinei del Cid. En Scale Femenino vencían el equipo Claudia Rodríguez y Agata Grazyna.

Nada más concluir la final ha tenido lugar la entrega de trofeos con la presencia de la corporación municipal de Arrecife encabezada por su alcalde, Yonathan de León y su concejala de Turismo y Deportes, Elizabeth Merino así como el concejal de Movilidad y Transporte Mario González y Juan Monzón, consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote.

La directora del Lanzarote Summer Challenge 2025, Carmen Vicente se mostraba muy orgullosa por el desarrollo de esta edición, «no sólo por el enorme nivel de los deportistas de este año, hemos tenido a los más tops, sino por el hecho de que hombres y mujeres han demostrado el mismo nivel, chicas haciendo los mismos tiempos y al mismo nivel, dando un espectáculo impresionante, incluso mujeres que han levantado más peso que algunos competidores masculinos.» De la misma forma que «ver que en el equipo de jueces y voluntarios hombres y mujeres conforman el cincuenta por ciento, eso para mí es un orgullo«.

Apoyos y patrocinios

Lanzarote Summer Challenge 2025 está organizado por CrossFit Lanzarote con el patrocinio del Gobierno de Canarias desde su viceconsejería de la Actividad Física y Deportes y Promotur Turismo de Canarias , Ayuntamiento de Arrecife a través de su concejalía de Deportes y de Turismo, el Cabildo de Lanzarote, consejería de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote) a través de su marca European Sport Destination (ESD) y Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote.

Colaboran Nocco, Street Food Nómadas, 8 burguers, Balava va de Ruta, Habitat Plus Fariones, Habitat Avenida, Habitat Fariones Suite, Marina Lanzarote, Plus Fariones Hotels and Apartaments, Fresk Market, Karma Rooftop, La Vela Dulcería, Exhale Fisioterapia y Pilates Studio, Too Easy, Wodshop Las Palmas, Solace Wellness Centre, Quality Habits, Crownx, Speed Power Factory, M4U, Three Stones, High Pro Nutrition, Velitessport, Soul 22 Balance y Velites.