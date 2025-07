La cita más esperada, este sábado en Arrecife

Mediapress Global Arrecife Viernes, 11 de julio 2025, 09:55 Comenta Compartir

Lanzarote se convierte desde este sábado en el epicentro europeo del mejor CrossFit internacional del momento. Será a partir de mañana sábado y desde las 9. 00 horas cuando se dé el inicio en la Marina Lanzarote Puerto Deportivo de la edición 2025 del Lanzarote Summer Challenge.

224 competidores llegados desde Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal y gran parte de España batirán sus fuerzas durante dos jornadas en enclaves tan emblemáticos de Arrecife como la playa de El Reducto, El Islote de la Fermina y Marina Lanzarote Puerto Deportivo.

El Lanzarote Summer Challenge 2025, un evento ya consolidado y referente dentro del CrossFit internacional se desarrollará en siete categorías diferentes, Scale Masculino y Femenino, Intermedio Masculino y Femenino, RX Masculino y femenino y Máster Masculino y Femenino.

Una edición 2025 que destaca por el gran cartel de atletas que se darán cita en Lanzarote y que aglutina a algunos de los mejores deportistas del panorama nacional e internacional. Fabián Beneito, Silvia García, Margaut Masset, Bryan Hernández o Alex de La Guardia, entre otros, serán los encargados de ofrecer el mejor espectáculo de CrossFit en tierras conejeras. Dos jornadas de pura adrenalina y esfuerzos titánicos para convertirse en los reyes del Lanzarote Summer Challenge 2025.

Organización y patrocinios

Lanzarote Summer Challenge 2025 está organizado por CrossFit Lanzarote con el patrocinio del Gobierno de Canarias desde su viceconsejería de la Actividad Física y Deportes y Promotur Turismo de Canarias , Ayuntamiento de Arrecife a través de su concejalía de Deportes y de Turismo, el Cabildo de Lanzarote, consejería de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote) a través de su marca European Sport Destination (ESD) y Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote.

Colaboran Nocco, Street Food Nómadas, 8 burguers, Balava va de Ruta, Habitat Plus Fariones, Habitat Avenida, Habitat Fariones Suite, Marina Lanzarote, Plus Fariones Hotels and Apartaments, Fresk Market, Karma Rooftop, La Vela Dulcería, Exhale Fisioterapia y Pilates Studio, Too Easy, Wodshop Las Palmas, Solace Wellness Centre, Quality Habits, Crownx, Speed Power Factory, M4U, Three Stones, High Pro Nutrition, Velitessport, Soul 22 Balance y Velites.

