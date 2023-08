Carmen Vicente: «El Crossfit ha posicionado a Lanzarote como destino referente»

Lanzarote se prepara para recibir este fin de semana a los 160 atletas competirán en la IX edición del Lanzarote Summer Challenge, el campeonato internacional de CrossFit que ya es todo un referente en esta disciplina y que nació en la isla de Los Volcanes de la mano de dos deportistas de élite, Oliver Hernández y Carmen Vicente, diez veces campeona de Europa y campeona junior de Kárate hoy convertida en directora de uno de los eventos deportivos más importantes de Canarias. A sólo unos días de la competición, Carmen analiza qué tiene Lanzarote para haberse convertido en el destino perfecto para el CrossFit.

–¿Cómo se convierte una campeona de kárate en empresaria?

–Mi vida siempre ha estado ligada al deporte, primero con el kárate, donde ya me apasionó el combate y la competición desde el principio. También estudiando Educación Física y cuando dejé la alta competición me apasionó por el entrenamiento y el alto rendimiento. Cuando llegué a Lanzarote descubrí el enorme potencial que tenía el CrossFit. También entré a competir desde el primer año, llegué a los europeos y cuando conoció ese mundo supe que quería preparar competiciones y dedicarme a esto. Hoy en día ya tenemos tres boxes funcionando y dirigimos este evento.

Ampliar

–¿Qué significa Lanzarote en el mundo de la competición de CrossFit?

–A nivel regional, el Lanzarote Summer Challenge es uno de los mejores eventos de las islas y el año pasado obtuvimos el Premio al mejor evento de Lanzarote. A nivel nacional también hemos sido galardonados como uno de los mejores eventos de CrossFit en España en los RX Awards. A nivel internacional no dejamos de destacar, por su calidad, por el entorno en el que se celebra, el Islote de la Fermina y la Playa del Reducto, en Arrecife…Nos diferenciamos mucho y en las competiciones internacionales estamos muy presentes.

–¿Qué tiene Lanzarote que la haga perfecta para este deporte?

–Lo tiene todo, el clima, el entorno, puedes estar en la playa, entrenar en la arena y en el mar, bicicleta de montaña, correr, trekking…Y todo en espacios naturales increíbles en cualquier momento del año. Y además la isla en sí tiene un ambiente deportivo muy amplio. A nuestro box llegan muchos practicantes europeos de vacaciones que vienen expresamente a entrenar porque conocen esto. Y nosotros estamos muy equipados y preparados para cualquier tipo de entrenamiento.

Ampliar

–¿Cuál ha sido la evolución del Lanzarote Summer Challenge?

–Pues ya vivimos nuestra novena edición, imagínate. Y todo empezó en La Geria, allá por 2013, cuando no había campeonatos de CrossFit en España. Yo venía de un europeo, y venían unos suecos con nosotros, que también competían. Oliver Hernández y yo quisimos hacer un encuentro entre boxes, algo así como España contra Suecia, pero se nos fue de las manos y mucha gente empezó a interesarse y querer participar. Al final se convirtió en el primer campeonato internacional de España. Después lo pasamos a la playa, luego empezó a llegar gente importante como Sara Sigmundsdottir, Bryan Hernández, al que también hemos visto crecer…Y mira dónde estamos ahora.

–¿Qué novedades y atractivos trae este año?

–Tendremos a atletas como Bryan Hernández, y la ganadora del año pasado, Andrea Valenciano, que se han clasificado para los Semifinals CrossFit Games. Después del éxito de las dos ubicaciones en la pasada edición, el Islote de la Fermina y la playa de El Reducto, volvemos a desarrollarlo allí y vamos a sorprender a los atletas con pruebas muy novedosas y exigentes que no podemos desvelar, además de formas diferentes de desarrollar los wods. Queremos que cada año venga más gente y gente de más nivel, ese nuestro objetivo, afianzarnos aún más como referente internacional. Pero además hay algo que a mí me encanta, y es que tenemos diferentes categorías, no sólo a los grandes competidores, también a gente que está empezando a competir y ellos pueden hacer pensar al público, 'yo puedo estar ahí, quizás me anime para el próximo año'.

Ampliar

–Competición, fomento del deporte y además el atractivo de hacer de Lanzarote un destino turístico de deporte activo.

–Vienen atletas que aprovechan la competición y se quedan de vacaciones o al revés, llamados por la isla vienen a competir. Y muchos son repetidores, también porque les encanta la isla. Hacen lo que les gusta y descubren lugares diferentes. Además, aquí se encuentran con hoteles y con infraestructuras muy cómodas que les dan todo lo que necesitan.

–¿Cuál es el futuro del Lanzarote Summer Challenge?

–Somos soñadores, cada año tenemos objetivos mayores, queremos dar un salto importante en 2024 con más ubicaciones y dar el salto definitivo que nos ubique a nivel internacional. En el CrossFit se busca ese fitness, esa persona rápida, fuerte, ágil, flexible, veloz, no es el mejor en nada sino bueno en todo, el atleta más completo del planeta y eso es lo que nos apasiona, siempre tienes algo que preparar y mejorar y como director tienes muchos recursos para sorprender a los atletas.