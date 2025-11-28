Pogačar: «Gran Canaria es un paraíso para entrenar» La gran estrella del ciclismo mundial destacó las condiciones de la isla para la práctica del ciclismo | «Creo que la isla reúne condiciones para acoger tres o cuatro etapas de una gran vuelta»

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:15 Comenta Compartir

En vísperas de la celebración de la Gran Fondo Pico de las Nieves, el esloveno Tadej Pogačar, gran estrella del ciclismo actual con cuatro Tours de Francia y vigente campeón del Mundial en ruta, sigue disfrutando de su particular stage en Gran Canaria, acumulando kilómetros por las carreteras de las islas junto con su equipo, el UAE, y una notable nómina de ciclistas de élite que no pasan desapercibidos incluso para los más profanos al mundo de la bicicleta.

«Ya hemos tenido una serie de entrenamientos muy buenos aquí. Lo estoy disfrutando mucho. Esto es un paraíso para entrenar con calidad. Además, tenemos un muy buen grupo, así que también nos divertimos mucho», explicó el balcánico en las instalaciones del Hotel Seaside Palm Beach de Maspalomas, donde atendió a los medios, destilando humildad y sencillez pese al brutal palmarés y al omnívoro apetito de títulos que aún mantiene.

Aunque será el domingo cuando, en teoría, probará las rampas del calificado como el puerto más duro de España, lo cierto es que Pogacar ya se ha recorrido media isla, especialmente la vertiente sur. «Hay muchas subidas sinuosas y difíciles. Las bajadas también son muy interesantes y complicadas. Obviamente, en ocasiones hay que tener cuidado con el tráfico, pero es súper agradable montar por estas carreteras. Lo disfruto mucho», explicó.

De nuevo, el Tour se muestra como uno de los grandes objetivos del ciclista natural de Klanec, si bien afirmó que «una vez conocido el recorrido, no es un perfil nada especial. Serán tres semanas de competición dura en Francia, que empieza en Barcelona, algo que me parece genial. El resto es más o menos como cada año: subidas duras, etapas difíciles, alguna que otra contrarreloj. Tengo ganas, pero todavía queda un largo camino hasta que comience el Tour».

«Mi objetivo principal ahora es explorar un poco más Gran Canaria. Es mi primera vez aquí y es ideal para retomar el entrenamiento de verdad, echándole horas en la bici e intentar construir un base de trabajo desde aquí. Ese era el objetivo principal: venir y explorar nuevas opciones como este lugar», agregó.

Más adelante, en diciembre tiene previsto la concentración del equipo «donde hablaremos más sobre el calendario de carreras, pero en mi lista de deseos y objetivos para 2026 están, sin duda, la Milan-San Remo y la París-Roubaix, e intentar competir por el Campeonato del Mundo, además del Tour».

En cuanto a la posibilidad de competir un día la Vuelta a España, se mostró realista: «Ahora mismo es difícil compaginarlo con el Tour. Siempre digo que si lo alternan con el Giro y la Vuelta, sería mucho mejor. Algún día tendré que hacerla, tengo ganas también», recalcó.

En un país con poco más de dos millones de habitantes, el auge del ciclismo es comparable al del fútbol en Urugay. O del propio baloncesto en su país, con figuras como Luka Doncic marcando las diferencias en la NBA. Sin embargo, Pogacar no sabría explicar la clave de esa ecuación: «La verdad es que no somos un país muy grande, pero creo que, en general, la cultura del deporte en Eslovenia es muy fuerte; y nos encanta. Es cierto que tenemos ciclistas muy fuertes, pero tampoco somos muchos ciclistas en el UCI World Tour, pero es verdad que los que hay son bastante buenos».

Ante la pregunta del desenlace vivido en la pasada Vuelta a España y ante la negativa de Canarias de tomar parte en la próxima edición por la presencia del equipo Israel y la situación de Palestina, Pogacar consideró que es un tema «muy complicado. En estos casos, entiendo que las carreras no son la prioridad número uno. Obviamente entiendes a todos en este tipo de situaciones».

Por otro lado, manifestó que «Gran Canaria podría acoger muy buenas etapas para una gran vuelta. Yo creo que se pueden hacer fácilmente tres o cuatro etapas aquí».