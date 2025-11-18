Pogacar bendice una Gran Canaria Bike Week de récord

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 13:30 Comenta Compartir

La participación del multicampeón ciclista, Tadej Pogacar -cuatro veces campeón del Tour de Francia- en la Gran Canaria Bike Week 2025 convertirá a la isla redonda en el epicentro del cicloturismo del 30 de noviembre al 7 de diciembre, con una participación récord de casi 800 cicloturistas y que tendrá como aliciente especial la subida al Pico de las Nieves, el gran puerto de montaña que podría ser uno de los grandes reclamos de la próxima Vuelta a España, siempre y cuando se confirme la inclusión de Canarias en dicha edición.

Sin duda, las gestiones del exciclista Beñat Inxausti, quien actualmente trabaja en A&J All Sport Agency, una de las principales agencias de representación de ciclistas del mundo, han propiciado -junto con la labor de DG Eventos- la presencia de la gran estrella balcánica. Pero junto a él llega un importante ramillete de estrellas: la canadiense Magedeleine Vallieres -campeona del mundo-, el belga Jasper Philipsen -uno de los grandes sprinters del pelotón internacional- y el español Ricardo Ten -ciclista y nadador con 11 medallas paraolímpicas- son algunos de los «grandes embajadores que», en palabras de Daniel González, responsable de DG Eventos, «no solo consolidan esta prueba sino que nos reafirman en la idea de que estamos ante la mejor edición de su historia».

Para el concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez, «es todo un orgullo que se siga contando con nuestro municipio. Yo mismo participé en la primera edición, hace 37 años. Literalmente la vi nacer. Por ello felicito a la organización y le deseo mucho éxito a la prueba que no ha dejado de crecer».

Por su parte, el edil de Deportes de Artenara, Alberto Díaz, se mostró «orgulloso» por la inclusión de una etapa en este término del interior de la isla. «Este es un municipio que tiene su patrona del ciclismo. Además hemos sido nombrado como Pueblo Mágico y creo que con pruebas como estas seguimos haciendo 'magia' y con la presencia de 200 ciclistas en esa etapa evidencia que seguimos trabajando para decir, en distintos eventos, que Artenara está ahí».

Finalmente, Valeria Valerii, directora Comercial & Marketing de Dunas Hotels & Resorts, reconoció que «somos muy fans del deporte y siempre estamos dispuestos a apoyar e impulsar todas las actividades de esta índole, teniendo una isla fantástica para plasmarlo. Llevamos 8 años colaborando y cada año nos superamos. Para esta edición tenemos 180 participantes alojados en nuestro hotel y nos alegra que esta propuesta ciclista sigue creciendo», explicó.

En concreto serán 700 participantes en la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, donde veremos a Pogacar y compañía. En el resto de etapas habrá un promedio de 200 ciclistas (un 45% de fuera de España y un 20% mujeres) para un total de 550 kilómetros repartidos en 7 etapas entre los municipios de Arucas, Artenara, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Gáldar, Agüimes, Santa Lucía, San Mateo, Teror, Valsequillo y Santa Brígida. 