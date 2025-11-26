La élite del ciclismo calibra la dureza del Pico de las Nieves

Tadej Pogačar lidera una legión de estrellas en las que figuran el belga Jasper Philipsen, la canadiense Magdeleine Vallieres o el nuevo fichaje del Movistar, Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks, Pavel Sivakov, Magdeleine Vallieres y Jasper Philipsen -todos ellos, enla presentación junto al consejero de Turismo, Carlos Álamo- serán algunos de los ciclistas que acompañan a Tadej Pogačar en esta semana de ciclismo por Gran Canaria.

En un excelente escaparate como es Gran Canaria en pleno mes de noviembre, la iniciativa Gran Canaria 365, que apadrina el Cabildo insular con la organización de DG Eventos, ha logrado reunir para esta semana a un amplio elenco de ciclistas de élite que calibrarán su puesta a punto en esta singular pretemporada con el Pico de las Nieves como gran aliciente.

Considerado como el puerto de montaña más duro de España y -posiblemente- de los más exigentes de Europa, la gran tachuela de la isla redonda presume de rampas a la espera de que la Vuelta a España aterrice en un futuro no muy lejano en el Archipiélago. Mientras tanto, el consejero de Turismo, Carlos Álamo, dio a conocer este proyecto que pone en valor el potencial deportivo y paisajístico del territorio durante todo el año. «Estoy encantado de aportar mi granito de arena para hacer realidad esta iniciativa. Es una gozada para muchos cicloturistas de las islas tener tan cerca a un elenco de figuras del ciclismo actual como este: Ya podemos decir que la Gran Canaria 365 ha sido todo un éxito».

Junto con el cuatro veces campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, se encuentran en territorio isleño ciclistas del pedigrí del belga Jasper Philipsen -uno de los mejores sprinters del planeta-, la campeona del mundo, Magdeleine Vallieres, el nuevo y flamante fichaje del Movistar, Cian Uijtdebroeks -llamado a liderar al equipo español esta temporada-, el francés Pavel Sivakov o el ya retirado Jonathan Castroviejo, entre otros.

Hasta el 30 de noviembre, los ciclistas realizarán sesiones de entrenamiento en distintos puntos de la geografía insular y participarán en la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, que se celebrará el domingo 30.

De hecho, en la jornada del pasado martes, el pelotón pudo disfrutar de algunos de los enclaves más emblemáticos de la cumbre grancanaria, atravesando zonas como Cercados de Espino, Soria y Barranquillo Andrés, escenarios que combinan dureza, belleza natural y unas condiciones climáticas privilegiadas para el entrenamiento de élite. «Por supuesto, este es un lugar ideal por el tiempo y por los escenarios que plantea para la bicicleta», señaló un Philipsen que volverá a ser uno de los grandes protagonistas del calendario UCI.

Por su parte, Sivakov -francés de origen ruso que, curiosamente, se maneja en un castellano más que solvente- se manifestó en similar sintonía al velocista flamenco, si bien «posiblemente sea mucho mejor para los escaladores que están aquí presentes». A la presentación no acudió finalmente Pogačar al encontrarse, según la organización, indispuesto, si bien está garantizada su participación como en los últimos entrenos.

Más de 700 cicloturistas -un 45% de origen extranjero- tomarán partida en esta prueba que, incluso para Álamo, «será una buena antesala para que, en el futuro, podamos poder contar con la Vuelta a España, algo en lo que seguimos trabajando».