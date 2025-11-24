Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

aniel González, gerente de DG Eventos; Tadej Pogačar; Urška Žigart; y Beñat Intxausti, Manager Riders in A&J All Sports Agency. C7

Tadej Pogačar ya está en Gran Canaria

El laureado ciclista esloveno, cuatro veces campeón del mundo, pasará una semana en la isla gracias a la iniciativa Gran Canaria 365

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:13

El ciclista esloveno, cuatro veces campeón del mundo, Tadej Pogačar, ha llegado este lunes a Gran Canaria, donde permanecerá durante una semana para realizar entrenamientos como parte de la iniciativa Gran Canaria 365, de la que es uno de sus embajadores.

Asimismo, ya ha arribado a la isla la multicampeona nacional eslovena Urška Žigart, del equipo AG Insurance – Soudal. Los ciclistas fueron recibidos por Daniel González, gerente de DG Eventos, y Beñat Intxausti, Manager Riders in A&J All Sports Agency.

Del 24 al 30 de noviembre, más de una veintena de ciclistas del pelotón internacional llevarán a cabo entrenamientos en distintos puntos de la isla, que culminarán con la exigente TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, este próximo 30 de noviembre.

La iniciativa incluye, además, un press trip con medios internacionales para reforzar la promoción de Gran Canaria como escenario privilegiado para el entrenamiento profesional y el turismo activo.

Gran Canaria 365 es un proyecto creado por DG Eventos e impulsado por Turismo de Gran Canaria, a través de Gran Canaria Tri Bike & Run, con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo sostenible en torno al deporte, la naturaleza y el clima privilegiado de la isla.

