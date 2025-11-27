Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pogačar, con la bici y el pádel, en una jornada de pleno deporte en Gran Canaria. C7

Pogačar, con la bici de día... y con la pala de noche

Ciclismo ·

La flamante estrella eslovena continúa recorriendo la isla a golpe de pedales junto con sus compañeros de equipo y el elenco de estrellas invitadas por la iniciativa Gran Canaria 365 | Y por la noche, desconecta del manillar con el pádel

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Maspalomas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:43

Comenta

Durante la jornada de este jueves, Tadej Pogačar y su equipo continuaron con su plan de entrenamiento recorriendo distintas zonas de Gran Canaria como La Breña, Cazadores y Agüimes, aprovechando las condiciones ideales que tiene la isla para practicar el deporte de las dos ruedas.

Pero a su vez, el multicampeón esloveno aprovechó, como parte de ese tiempo de desconexión vespertina, para disfrutar de una sesión de pádel en el Club Conde Jackson de Maspalomas, fomentando la convivencia del grupo en un ambiente más distendido.

Y el domingo, las rampas del Pico de las Nieves les espera. el Puerto más duro de España y, posiblemente, de Europa, a la espera de que una futura edición de la Vuelta a España permita calibrarlo con un importante pelotón profesional.

De momento, este 30 de noviembre, más de 700 cicloturistas afrontarán la clásica Gran Fondo Pico de las Nieves con el objetivo de imponerse en esta prueba ya irrenunciable del calendario isleño... con la presencia añadida de este elenco de más de 20 ciclistas de la élite UCI Pro Tour.

Noticias relacionadas

La élite del ciclismo calibra la dureza del Pico de las Nieves

La élite del ciclismo calibra la dureza del Pico de las Nieves

Pogacar deleita en Maspalomas y Gran Canaria impulsa su proyección como destino ciclista

Pogacar deleita en Maspalomas y Gran Canaria impulsa su proyección como destino ciclista

Tadej Pogačar ya está en Gran Canaria

Tadej Pogačar ya está en Gran Canaria

Pogacar bendice una Gran Canaria Bike Week de récord

Pogacar bendice una Gran Canaria Bike Week de récord

Gran Canaria 365 llega a la World Travel Market de Londres

Gran Canaria 365 llega a la World Travel Market de Londres

Vallieres: «Gran Canaria reúne unas condiciones espectaculares para el ciclismo»

Vallieres: «Gran Canaria reúne unas condiciones espectaculares para el ciclismo»

Uijtdebroeks: «Como buen escalador, estoy deseando subir el Pico de las Nieves»

Uijtdebroeks: «Como buen escalador, estoy deseando subir el Pico de las Nieves»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  2. 2 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  3. 3 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  4. 4 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  5. 5 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7 Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular
  8. 8 Esto es lo que cobran los alcaldes de Canarias: unos superan los 90.000 euros y otros no llegan a 800 anuales
  9. 9 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo
  10. 10 Absueltos todos los acusados del caso Emalsa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Pogačar, con la bici de día... y con la pala de noche

Pogačar, con la bici de día... y con la pala de noche