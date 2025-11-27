Pogačar, con la bici de día... y con la pala de noche

La flamante estrella eslovena continúa recorriendo la isla a golpe de pedales junto con sus compañeros de equipo y el elenco de estrellas invitadas por la iniciativa Gran Canaria 365 | Y por la noche, desconecta del manillar con el pádel

Pogačar, con la bici y el pádel, en una jornada de pleno deporte en Gran Canaria.

Daniel Herrera Rodríguez Maspalomas Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:43

Durante la jornada de este jueves, Tadej Pogačar y su equipo continuaron con su plan de entrenamiento recorriendo distintas zonas de Gran Canaria como La Breña, Cazadores y Agüimes, aprovechando las condiciones ideales que tiene la isla para practicar el deporte de las dos ruedas.

Pero a su vez, el multicampeón esloveno aprovechó, como parte de ese tiempo de desconexión vespertina, para disfrutar de una sesión de pádel en el Club Conde Jackson de Maspalomas, fomentando la convivencia del grupo en un ambiente más distendido.

Y el domingo, las rampas del Pico de las Nieves les espera. el Puerto más duro de España y, posiblemente, de Europa, a la espera de que una futura edición de la Vuelta a España permita calibrarlo con un importante pelotón profesional.

De momento, este 30 de noviembre, más de 700 cicloturistas afrontarán la clásica Gran Fondo Pico de las Nieves con el objetivo de imponerse en esta prueba ya irrenunciable del calendario isleño... con la presencia añadida de este elenco de más de 20 ciclistas de la élite UCI Pro Tour.