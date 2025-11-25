Pogacar deleita en Maspalomas y Gran Canaria impulsa su proyección como destino ciclista El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Turismo, Carlos Álamo, dieron la bienvenida al campeón del mundo, Tadej Pogačar y al resto de los ciclistas que rodarán por la isla del 24 al 30 de noviembre de cara a la iniciativa Gran Canaria 365

El Faro de Maspalomas fue este martes el escenario del simbólico inicio de la iniciativa Gran Canaria 365, una acción estratégica destinada a reforzar la proyección de la isla como destino ciclista de referencia durante todo el año.

En la imagen, una veintena de ciclistas del pelotón internacional, liderado por el campeón del mundo, Tadej Pogačar, junto a representantes institucionales y promotores del proyecto, escenificaron el pistoletazo de salida de esta iniciativa, en un acto en el que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Turismo, Carlos Álamo, dieron la bienvenida a los deportistas que estarán rodando por la isla durante los próximos días.

«La presencia de Pogačar y de ciclistas del más alto nivel en la isla abre una gran ventana para que el mundo vuelva a comprobar que Gran Canaria reúne las condiciones idóneas para la práctica deportiva a lo largo de todo el año por su clima, sus infraestructuras y su conectividad, todo ello en el contexto de un modelo insular de desarrollo sostenible, la apuesta por la diversificación y la convicción de la capacidad de transformación social de los valores deportivos», señaló Antonio Morales.

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, manifestó: «Gran Canaria es un destino multiproducto, que ha sumado a su oferta el atractivo de practicar deporte los 365 días del año, algo especialmente valorado por los ciclistas. Por lo tanto, contar con la presencia de una leyenda como Pogačar, junto a otros dos actuales campeones del mundo nos brinda una oportunidad de oro para situar nuestra isla y todo su potencial antes millones de aficionados a este deporte en el mundo».

Junto a Morales y Álamo estuvieron presentes Nicolás Villalobos, presidente de Tri Bike & Run; Ramón Suárez, concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana; y Daniel González, gerente de DG Eventos.

Del 24 al 30 de noviembre, los ciclistas realizarán sesiones de entrenamiento en distintos puntos de la geografía insular y participarán en la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, que se celebrará el próximo 30 de noviembre. De forma paralela, se desarrollará un press trip con medios internacionales, que contribuirá a reforzar la promoción de Gran Canaria como enclave privilegiado para el entrenamiento profesional y el turismo deportivo.

El principal foco mediático de la jornada lo protagonizó Tadej Pogačar, campeón del mundo y cuatro veces ganador del Tour de Francia, quien ha elegido Gran Canaria, junto a más de una veintena de figuras de primer nivel, atraído por el clima, la orografía y la calidad de las infraestructuras que ofrece la isla para la práctica del ciclismo de alto rendimiento.

Gran Canaria 365 es una iniciativa creada por DG Eventos e impulsada por Turismo de Gran Canaria a través de Gran Canaria Tri Bike & Run, con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo sostenible en torno al deporte, la naturaleza y el clima privilegiado de la isla.