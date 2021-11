Pablo Sarabia cotiza al alza en La Roja. El madrileño ha pasado de ser la gran sorpresa en la lista para la Eurocopa multisede a convertirse en un fijo para Luis Enrique, que ha encontrado en el polivalente futbolista del Sporting de Portugal un comodín perfecto para ese frente ofensivo tan dinámico que demanda el asturiano. Autor del gol desde los once metros que dio a la selección española el vital triunfo frente a Grecia en Atenas, el canterano del Real Madrid se ha ganado un sitio en el superpoblado ataque del combinado nacional a base de compromiso y olfato.

Con Ferran Torres, el jugador que mejor relación con el gol ha tenido desde que Luis Enrique tomara el mando de la selección, fuera de combate por la fractura en el pie derecho que sufrió durante la 'final four' de la Liga de Naciones, el técnico gijonés necesitaba un abrelatas en Atenas. Acudió a Raúl de Tomás y a Morata, dos 'killers' consumados, y los complementó con un agitador que puede entrar por cualquier banda y sabe estar en el lugar adecuado cuando el balón merodea el área.

Sarabia tiene otra virtud: no se arruga en ningún escenario. Por eso asumió sin problemas la responsabilidad de lanzar el penalti en el Olímpico de Atenas. No era un asunto baladí. España venía de fallar sus últimos cinco lanzamientos desde el punto de castigo. Una racha, la peor de su historia, que comenzó con los dos errores de Sergio Ramos frente a Suiza en noviembre de 2020 y prosiguió con los tropezones de Abel Ruiz contra Lituania, Gerard Moreno ante Polonia y Morata frente a Eslovaquia. Pese a que el ariete de la Juventus estaba sobre el verde del 'Spyros Louis', la decisión sobre quién sería el ejecutor en caso de producirse un penalti estaba tomada de antemano y el extremo no pestañeó.

Fue la quinta diana de Sarabia en sus 15 partidos con la absoluta, a las que suma dos asistencias. Tomó la alternativa con Robert Moreno en septiembre de 2019, pero con el regreso de Luis Enrique al banquillo desapareció de las convocatorias hasta que el asturiano le recuperó para la Eurocopa.

Sarabia, que en verano cambió el PSG por el Sporting de Portugal mientras los grandes de la Liga miraban a otra parte, ha sabido hacerse fuerte desde entonces con sus actuaciones. Ya brilló en el Europeo, donde fue uno de los grandes protagonistas de la goleada a Eslovaquia con un tanto y dos asistencias, marcando también en octavos contra Croacia. Cerró la goleada a Georgia en septiembre con la que La Roja digirió su traspié frente a Suecia y acrecentó su peso como internacional en la Liga de Naciones, donde conformó con Oyarzabal y Ferran Torres la tripleta de atacantes que se midió a Italia y Francia en Milán. Su papel en Atenas le refuerza de cara al determinante litigio del domingo frente a Suecia, en el que España espera certificar el pase a un Mundial para el que Sarabia parece tener plaza asegurada.