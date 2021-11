Luis Enrique: «Podríamos haber jugado mejor»

El tono de Luis Enrique era de alivio tras una victoria ante Grecia en Atenas tan alejada del brillo como trascendental en el camino hacia el Mundial de Catar, por momentos plagado de espinas y ahora ya allanado hacia la meta, que se sitúa a solo un empate contra Suecia de distancia. «En situaciones como en la que estamos nosotros es complicado. Ha sido dificil desde el principio, ya lo habéis visto. Aún así creo que hemos merecido la victoria», valoró el seleccionador español, muy consciente de que era una noche para el oficio y no los fuegos artificiales.

«Gustar es una palabra complicada cuando hay tanta tensión acumulada, cuando juegas fuera de casa ante un buen rival cuesta. Podríamos haber jugador mejor», reconoció con sinceridad el entrenador asturiano cuando se le preguntó si le había gustado el juego de su equipo, de más a menos en un partido que se resolvió con un gol de Sarabia de penalti.

«Esta Grecia es muy mejorada respecto a la Grecia que vimos en España. Muy difícil de superar en presión. Si vemos los resultados en sus partidos de casa podemos apreciar que es un equipo muy trabajado», valoró respecto al nivel de una selección que ya sacó un empate en Granada, un resultado que comenzó a torcer la senda de España hacia Catar.

«He pensado que era un partido en el que íbamos a tener mucha posesión en campo contrario y jugar con dos delanteros era lo ideal. Me gustó mucho cómo entrenó Raúl de Tomás. Le he visto con una actitud perfecta y he dicho pues venga, vamos a meter artillería», justificó Luis Enrique en relación a un planteamiento táctico con dos delanteros que no utilizaba desde la Eurocopa, entonces también con Morata pero junto a Gerard Moreno.

«Lo de Gavi un golpe en el ojo, nada preocupante. Claro que creo que nos vamos a clasificar, lo creía cuando íbamos segundos y ahora siendo primeros más. Suecia es un rival que tiene mucho gol, que va a tener que atacarnos más que en la Eurocopa porque solo le vale ganar», pronosticó finalmente con el decisivo duelo del domingo en el horizonte.

«Cuando ha dado la alineación el míster me he quedado como en shock pero luego ya con normalidad, intentando hacer mi trabajo lo mejor que he podido. Hemos jugado Álvaro y yo juntos, nos hemos intercambiado la posición pero nos hemos entendido bien. Hemos estado cómodos», valoró por su parte el debutante Raúl de Tomás.