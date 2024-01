«España quedó retratada por no poder proteger a Jenni Hermoso»

Está detrás de los comunicados de las futbolistas de la España femenina que provocaron una revolución en la Federación con el impulso de un movimiento global contra el machismo, así como de la huelga de las jugadoras para desbloquear las negociaciones por el aumento de su salario mínimo en el convenio colectivo con la Liga F. Amanda Gutiérrez (L'Hospitalet de Llobregat, 1991) preside Futpro, un sindicato formado solo por mujeres futbolistas y destinado en exclusiva a ellas. Sus principales caballos de batalla son que el interés por el balompié jugado por mujeres siga creciendo y que puedan dedicarse de verdad a ser profesionales.

–¿Cómo ha cambiado el fútbol femenino desde que usted empezó en esto?

–A nivel deportivo muchísimo más que a nivel institucional y de trabajo, donde no hay ni estrategia para crecer. La evolución ha sido super positiva con muchos éxitos: ha crecido el número de chicas que juegan y también el interés de la gente; tres Balones de Oro en los últimos tres cursos, distintos torneos en las categorías inferiores de la selección, las Champions del Barça, el último Mundial...Ya en cuestiones de gestión es donde falta de trabajo. La Liga profesional no es profesional de verdad. Seguimos con campos deficientes, amenazas de huelgas y huídas de patrocinadores como Finetwork, sin mencionar el episodio vergonzoso en Sídney. Hay clubes ahogados que se ven obligados a recortar porque no les llega el dinero pese a los acuerdos de la liga F con DAZN (35 millones), los activos comerciales de la Liga (42) o de las ayudas del CSD (33).

–¿Cuánto machismo ha soportado?

–Cuando creamos Futpro la gente estaba obsesionada por ver qué hombre estaba detrás del proyecto. ¿Tebas o Rubiales? Un comportamiento muy patriarcal. A mis jugadoras se las ningunea y se les ha denegado subvenciones por estar en un sindicato único femenino sin presencia en el deporte masculino. Y luego, que que nadie nos escuchaba hasta lo del Mundial. Veníamos de pasarlo muy mal con el caso Alhama ElPozo (la Federación de fútbol confirmó hace días la inhabilitación por dos años a Juan Antonio García 'Randri', entrenador del club, por comportamientos «despectivos y humillantes» hacia las jugadoras) y ahí nadie hacía nada.

-Jugadoras como Aitana Bonmatí se quejan de la falta de profesionalidad de la liga ¿Qué falta?

-Primero un cambio de mentalidad y actitud de los dirigentes. No puede ser que tengamos más de 70 millones de euros en esta liga y a los clubes apenas le llegue un millón. Cuando preguntas por un plan estratégico, no existe; y cuando preguntamos por los requisitos para ser parte de la competición, nos trasladan que cualquier club puede acceder a ella. Y claro, si no pones una barrera de entrada pasan estas cosas. Hay clubes que no pagan nóminas, otros que no tienen ni vestuario propio, o que para viajar a un partido se pegan más de ocho horas en bus, juegan y vuelven a su destino sin descanso; por no hablar de algunos campos, que están como para echarse las manos a la cabeza. Se puede generar espectáculo si se dan las condiciones adecuadas pero si se establecen más restricciones a la hora de exponer el producto, como poner la competición de pago en las plataformas, que en cuanto a las condiciones del juego, no es propio de una liga que quiere ser la mejor.

-La Liga F tiene esta temporada un salario mínimo de 21.000 euros y subirá en tres años hasta 23.500 euros ¿Qué aspectos del convenio se quieren mejorar?

-Los cinco sindicatos hicimos una propuesta de 25.000 para esta temporada y la Liga F no quería subir el salario mínimo que era de 16.000, con posibilidad de bajarlo a 12.000. Fue insultante. Seguimos negociando distintos puntos. A día de hoy ningún club tiene la posibilidad de ganarle Barça, y para ello es necesario una inversión fuerte de recursos, que es lo que las futbolistas demandan con prioridad. Además de más regulación en temas de maternidad, como preparadores físicos con perspectiva de género para potenciar entrenos en el embarazo y el postparto... Hay que regular tanto esto como habilitar zonas de lactancia, viajar con el bebé, guarderías durante los entrenos, etc.

¿Qué opina de la nueva Ley aprobada en diciembre?

-Hay deficiencias importantes como cuando ocurrió lo de la final del Mundial y el CSD presentó una denuncia al TAD, con la que no se pudo inhabilitar a Rubiales porque en esta norma está definido el acoso sexual pero no aparece en el régimen sancionador como constitutivo de sanción muy grave. Fue una de las enmiendas que hicimos al respecto. Actuó antes la FIFA y el país quedó retratado de no poder proteger a Jenni Hermoso.

-¿Cómo fue ayudarla?

-Fue y sigue siendo duro por lo mediático. Tuvo mucho impacto en todo el mundo el comunicado que hicimos en Futpro con más de 80 futbolistas, amplificado con el #SeAcabó que lanzó Alexia en las redes. Lo que hemos hecho es continuar con una importantísima unión entre ellas y asesorarlas en las estrategias a seguir. Fue complicado. Hemos tenido que reforzar nuestra seguridad porque hemos recibido intentos de hackeo y además hemos recibimos muchas críticas con invenciones varias como que recibíamos pasta del Gobierno o que le comíamos la cabeza a Jenni para que denunciara. El patriarcado aún no entiende que lo que sucedió estuviera mal.

¿Qué se ha aprendido de la crisis de 'las 15' para entender sus reivindicaciones?

-La unión hace la fuerza. Las jugadoras saben que las instituciones, todas, juegan a dividirlas, sobre todo las más machistas. Con miedo se actúa con más errores, y ellas se han coordinado y asesorado bien, con un discurso claro y bajo unas mismas ideas hartas de la falta de recursos y diferencias con sus homólogo masculinos. Plantarse y alzar la voz ha tenido sus avances.