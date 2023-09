El 'caso Rubiales': los 21 días que dinamitaron el fútbol español

Tres semanas que agitaron el fútbol español. A lo largo de los últimos 21 días, el tiempo transcurrido desde que el domingo 20 de agosto la selección española femenina se proclamó campeona del mundo en Sídney, este éxito deportivo sin precedentes se fue difuminando, arrastrado irremediablemente por el 'caso Rubiales', una polémica de dimensiones colosales provocada por el beso no consentido del presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) a la jugadora Jenni Hermoso y que ha cuestionado las estructuras de poder del fútbol español, dando lugar a un movimiento social que persigue el cambio de las mismas para un escenario más acorde a los tiempos actuales.

Agosto

La imagen del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas en la retransmisión televisiva de RTVE da lugar a un aluvión de críticas y comentarios. Poco después, trasciende un polémico vídeo en el que el presidente de la Federación Española de Fútbol se lleva las manos a los genitales en el palco, junto a la reina Letizia y la infanta Sofía, nada más concluir el partido.

La jugadora quita hierro al asunto en plena celebración. «El presi y yo tenemos una gran relación. Fue un gesto mutuo, espontáneo y de cariño», asegura, aunque el asunto sigue coleando y ya en plena noche en España, a la mañana siguiente en Sídney, Rubiales deja unas polémicas declaraciones en el 'Partidazo de Cope', con Juanma Castaño, espacio radiofónico en el que tilda de «gilipollez» el asunto y califica como «idiotas», «estúpidos» o «pringados» a todos los que criticaron su actitud.

Agosto

Después de las críticas del ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, y el vuelo que el polémico beso no consentido había tomado en las últimas horas, Rubiales sale al paso con un vídeo en el que ofrece unas disculpas poco convincentes. «Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención ni mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea. Repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes. A partir de ahí, aquí no se entendía porque lo veíamos como algo natural, normal, pero fuera parece que se ha formado un revuelo», señala, con una explicación que está lejos de cerrar definitivamente la polémica.

Poco después de que Rubiales grabase dicho vídeo, el Departamento de Comunicación de la Federación facilita unas supuestas declaraciones de Jenni Hermoso quitándole hierro al asunto. «Ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento», se ponía en boca de la futbolista. Relevo descubrió que Jenni Hermoso nunca hizo tales afirmaciones, sino que respondieron a una manipulación de la FEF.

Agosto

El frío saludo entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y Rubiales durante la recepción oficial de las campeonas del mundo en Moncloa escenifica la posición del Ejecutivo respecto a lo ocurrido. «Las disculpas no son suficientes», afirma categórico Sánchez en una rueda de prensa posterior, empujando al mandatario federativo a la dimisión. Ante el cariz de los acontecimientos una vez hecho público que pidió a Jenni Hermoso que apareciese junto a él en el vídeo de disculpa, Rubiales convoca para el viernes 25, tres días después, una Asamblea General Extraordinaria de la FEF, con el objetivo de mostrar el apoyo mayoritario del fútbol español a su figura y así apuntalar su posición.

Agosto

Jenni Hermoso se posiciona públicamente contra Luis Rubiales a través de un comunicado hecho público por el sindicato Futpro. En la nota, la futbolista viene a reclamar la dimisión del máximo dirigente federativo al exigir que actos como el protagonizado por su superior no queden «impunes». Paralelamente, sale a la luz pública otra imagen de Rubiales que agita la polémica. Se trata de una foto del presidente de la Federación subiendo a Athenea del Castillo a su hombro durante la celebración del Mundial.

Agosto

La FIFA expedienta a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso. El máximo organismo del fútbol mundial considera que los hechos podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 de su código disciplinario, abriendo así un nuevo frente para el dirigente, al que se le multiplican las reacciones de condena.

Agosto

Rubiales no dimite, va al choque con el Gobierno e incendia el fútbol español. El presidente de la FEF se aferra al cargo y por sorpresa opta por seguir adelante en contra de la postura de la mayoría de fuerzas políticas y de la opinión pública. «No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Digo yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? Voy a luchar hasta el final», asegura el mandatario en la Asamblea General Extraordinaria convocada por la FEF, donde se declara «víctima de un asesinato social» y arremete contra el «falso feminismo» mientras recibe el aplauso casi unánime de toda la sala, incluyendo al seleccionador masculino absoluto, Luis de la Fuente, y al femenino, Jorge Vilda, a quien ofrece renovar por cuatro años triplicándole el sueldo.

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

La reacción del Gobierno es inmediata. El Consejo Superior de Deportes (CSD) presenta una denuncia ante la justicia deportiva al objeto de suspenderle de sus funciones. Poco después, Jenni Hermoso echa por tierra la versión de Rubiales. «Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente», señala en un comunicado difundido por el sindicato Futpro, para, a renglón seguido, declararse «víctima de una agresión». Numerosas internacionales, incluyendo a las campeonas del mundo, renuncian a la selección «si continúan los actuales dirigentes».

Agosto

La FIFA suspende a Rubiales y Pedro Rocha asume la presidencia interina de la FEF. El organismo rector del fútbol mundial impone al dirigente motrileño una «suspensión provisional de 90 días» y le prohíbe contactar por sí mismo o por terceros con Jenni Hermoso. Pedro Rocha, al que Rubiales dejó como único vicepresidente una vez desatado ya el vendaval, toma las riendas de la Federación y, como primera medida, ordena retirar el comunicado en el que la FEF acusaba a Jenni Hermoso de «tergiversar la realidad», insistía en que «el pico fue consentido» y afirmaba que la jugadora ha sido «abducida» por el sindicato que la representa. Mientras tanto, Rubiales va perdiendo apoyos. Los seleccionadores absolutos, Luis de la Fuente y Jorge Vilda, censuran «sin paliativos» la conducta de Rubiales y once miembros del staff técnico de la selección femenina dimiten en bloque.

Agosto

La Federación convoca con «carácter de urgencia» a los presidentes de las territoriales para analizar la grave crisis que vive el fútbol español. El orden del día del lunes a las 16.00 horas en Las Rozas se limita a indicar que habrá un «análisis y evaluación de la situación actual y evaluación de las decisiones o actuaciones a adoptar». Paralelamente, el Gobierno se moviliza para salvar la candidatura conjunta con Portugal y Marruecos para organizar el Mundial de 2030, lo que pasa por la inhabilitación de Rubiales y una intensa labor diplomática.

Agosto

Los presidentes de las federaciones territoriales piden la dimisión «inmediata» de Rubiales. Tachan de «inaceptable» el comportamiento del suspendido presidente de la FEF y afirman que se ha dañado «con gravedad» la imagen del fútbol español. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias de investigación contra Rubiales por un presunto delito de agresión sexual y ofrece a Jenni Hermoso formalizar su denuncia tras el «beso no consentido». Sumar denuncia a la Federación por falta de paridad e inspecciona las diferencias retributivas. Centenares de personas se concentran en Madrid para apoyar a Jenni Hermoso y pedir la inhabilitación de Rubiales, cuya madre se encierra en una iglesia de Motril y se declara en huelga de hambre para apoyar a su hijo.

Agosto

La Federación deja a Rubiales sin sueldo ni vehículo oficial. El dirigente, provisionalmente apartado de su cargo por la FIFA aunque no cesado, también tiene que entregar el ordenador y el móvil corporativos y no contará con los servicios jurídicos federativos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su solidaridad con Jenni Hermoso y transmite su esperanza de que el 'caso Rubiales' «marque un punto de inflexión» en el mundo del deporte, en el que las mujeres «siguen siendo objeto de acoso sexual y abusos».

Agosto

La madre de Rubiales es trasladada al hospital tras sufrir «una crisis». Ángeles Béjar abandona su encierro en la iglesia Divina Pastora de Motril ante su delicado estado de salud «entre el calor y los nervios», según informó el párroco, el padre Antonio. La progenitora del suspendido presidente de la FEF había iniciado tres días antes una huelga de hambre para apoyar a su hijo y le pidió a Jenni Hermoso que dijese «la verdad» y volviese al «criterio» que mostró tras el beso. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) denuncia las conexiones de un miembro del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), Jaime Caravaca, con Rubiales y le pide que se inhiba en el caso.

Agosto

La Federación ratifica a Luis de la Fuente como seleccionador masculino absoluto y rechaza una moción de censura contra Rubiales. El presidente interino del organismo federativo, Pedro Rocha, califica al técnico riojano como «un trabajador que lo está haciendo de maravilla» y refrenda su continuidad al frente de La Roja un día antes de que el de Haro facilite la convocatoria para los duelos contra Georgia y Chipre, clasificatorios para la Eurocopa de Alemania. Además, la FEF descarta la posibilidad de que se pueda presentar una moción de censura a Rubiales, argumentando que según la nueva Ley del Deporte, no se puede utilizar esa figura durante los seis primeros meses de mandato ni tampoco cuando queden entre seis meses y un año hasta la fecha de convocatoria de elecciones. «Siempre ha sido un hombre con actitudes propias de Torrente», afirma Juan Rubiales respecto a su sobrino, de quien fue jefe de gabinete.

Septiembre

El Consejo Superior de Deportes se queda sin posibilidad de suspender a Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol, después de que el Tribunal Administrativo del Deporte emitiese una resolución en la que considera «grave» su beso a Jenni Hermoso y no «muy grave». La decisión del TAD supone un duro golpe para el Gobierno. Rubiales reacciona denunciando haber sufrido «un linchamiento político y mediático» y acusando al Gobierno de no garantizar la separación de poderes y presionar contra él. El seleccionador español, Luis de la Fuente, entona el 'mea culpa' sobre el 'caso Rubiales' y pide perdón, pero defiende que no tiene que dimitir por sus aplausos al caído dirigente.

Septiembre

Pedro Sánchez sentencia a Rubiales. «Se acabó» le avisa el presidente del Gobierno en funciones, pese al revés de la justicia deportiva. El jefe del Ejecutivo aprovecha el acto convocado por el PSOE con motivo de la apertura del nuevo curso político para insistir en que el Gobierno no piensa cejar en su voluntad de desposeer de sus responsabilidades al atrincherado dirigente. El plan de Moncloa pasa por recurrir al TAD para intentar conseguir, al menos, una suspensión cautelar del granadino, antes de que el expediente se resuelva definitivamente. El Consejo Superior de Deportes recuerda al TAD que el escándalo «está afectando a la imagen del deporte español y de España», y se pone en riesgo la candidatura del país para organizar el Mundial de 2030, con las correspondientes consecuencias económicas en todos los sectores.

Septiembre

La selección masculina de fútbol firma un comunicado, leído por Álvaro Morata, donde muestra su apoyo a Jenni Hermoso. El mismo día en que La Roja inicia su concentración para los partidos contra Georgia y Chipre, clasificatorios para la Eurocopa de 2024, los capitanes leen una nota en la que los 24 futbolistas convocados por el seleccionador Luis de la Fuente rechazan los «comportamientos inaceptables» de Rubiales, quien, enfatizan, «no ha estado a la altura de la institución que representa». Poco antes, el presidente interino de la FEF, Pedro Rocha, escenificaba su apoyo a Luis de la Fuente, señalado por sus aplausos a Rubiales.

Septiembre

El 'caso Rubiales' se cobra su primera cabeza. La FEF cesa en el cargo de seleccionador femenino a Jorge Vilda, 16 días después de que el técnico madrileño llevase a España a proclamarse campeona del mundo. Cae víctima del descrédito entre las jugadoras, la renuncia de parte de su cuerpo técnico y el apoyo a Rubiales. Le sustituye en el puesto su hasta entonces ayudante, Montse Tomé. Mientras tanto, y a pocas horas de reunirse con el secretario de Estado para el Deporte, Pedro Rocha, presidente interino de la FEF, publica una carta con la que el ente rompe amarras con Rubiales, pide disculpas al mundo del fútbol y al conjunto de la sociedad y demanda una resolución «definitiva lo antes posible que permita resarcir el daño causado». Además, Jenni Hermoso denuncia a Rubiales ante la Fiscalía por el beso no consentido, lo que permite que la Fiscalía pueda actuar penalmente contra el dirigente granadino por un presunto delito de agresión sexual.

Septiembre

Dani Carvajal se defiende de las críticas recibidas tras apelar a la «presunción de inocencia» antes de establecer conclusiones sobre el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso. «En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima», señala el lateral derecho del Real Madrid y de la selección española, quien agrega que «el presidente también está pasando por malos momentos» y destaca que el granadino «siempre ha tenido un trato personal excelente» con él.

Septiembre

El Parlamento Europeo anuncia que debatirá el 14 de septiembre en Estrasburgo el 'caso Rubiales'. La iniciativa parlamentaria, impulsada por Esquerra, es aplaudida por el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, quien bendice la decisión de Jenni Hermoso de acudir a la justicia y le reitera su «respeto» y «apoyo». «El Gobierno va a estar siempre al lado de las mujeres que ejerciten todas las posibilidades en defensa de sus derechos», remarca Iceta a su llegada al Parlamento Europeo.

Septiembre

La Fiscalía se querella contra Rubiales por dos delitos: agresión sexual y coacciones. La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, refleja en la querella que Jenni Hermoso sufrió tras el beso no consentido «una situación de hostigamiento, en contra del desarrollo de su vida en paz, tranquilidad y libremente». El Ministerio Público solicita que se tome declaración en condición de imputado a Luis Rubiales y a Jenni Hermoso como víctima. Rubiales se expone a una condena de entre uno y cuatro años de cárcel, sustituible en su grado mínimo por una multa.

Septiembre

Luis Rubiales dimite como presidente de la Federación. Después de casi tres semanas atrincherado contra viento y marea, el granadino arroja la toalla, denunciando la existencia de «poderes fácticos» que impedirán su vuelta. Asegura que hay «campaña desproporcionada» en su contra y argumenta como uno de los motivos para su definitivo adiós el deseo de no perjudicar las opciones de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para albergar el Mundial de 2030. La FEF comunica de madrugada que inicia el procedimiento descrito en el artículo 31.8 de los estatutos federativos vigentes para la convocatoria de elecciones.