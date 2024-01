Jenni Hermoso declara ante el juez por el beso no consentido de Rubiales

Jenni Hermoso ya declara ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado 'caso Rubiales'. La campeona del Mundo con la selección española de fútbol comparece ante el magistrado Francisco de Jorge con la intención de ratificar la versión que ya dio en septiembre ante la Fiscalía sobre el beso no consentido del expresidente de la Federación y las posteriores presiones a su entorno. Se trata de una de las últimas diligencias antes de que la causa finalice la fase de instrucción.

El magistrado De Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número uno, citó inicialmente a Hermoso para que declarase como testigo el pasado 28 de noviembre, pero dos defensas -entre ellas las del propio Rubiales- solicitaron su aplazamiento al coincidirles con otros procesos judiciales. Finalmente, señaló la cita para este martes.

El juzgado de la Audiencia Nacional abrió la causa en agosto de 2023 contra Rubiales tras la querella de la Fiscalía. El motivo fue el beso que Rubiales propinó a Hermoso durante la celebración de la victoria en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Cabe recordar que la jugadora declaró ante la teniente fiscal Marta Durántez que no se sintió respetada. "Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación", declaró entonces.

La jugadora revivió el momento en el que recibió el beso después de que España ganara el Mundial femenino. Según su relato, se abrazó con Rubiales y éste afirmó: «La que hemos liado». Después, el expresidente de la FEF pegó un brinco sobre ella y le comentó: «Este Mundial lo hemos ganado gracias a ti». «Lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más. Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras», rememoró Hermoso a preguntas de la fiscal. «Ni me lo esperaba», añadió la deportista.

«En ningún momento me podía esperar que pasara al final algo así (...) En una persona de confianza creo que nadie se esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera», reprochó Hermoso, que también explicó que cuando bajó de la tarima contó lo sucedido con Rubiales a sus compañeras de equipo Alexia Putellas e Irene Paredes.

La versión de Rubiales

Ante el juez, el querellado Rubiales defendió que el beso fue una «muestra de afecto» que se produjo de forma «natural», a la luz de «millones de ojos» y que fue «con consentimiento». A preguntas del abogado de Hermoso, aseveró que se trataba de una «celebración totalmente extraordinaria», que preguntó a la jugadora antes de darle el beso y que ocurrió «con consentimiento».

«Sí le pregunté antes, ¿cómo no le voy a respetar?», respondió a la pregunta de si consideraba que había respetado a la jugadora al besarla en la boca, para luego apuntar que Hermoso tras ese episodio «se fue muerta de risa» y dándole «dos cachetes en el costado».