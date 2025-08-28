Ziga Samar, el gran comodín del Granca: «Podemos dar un paso adelante esta temporada» Su continuidad en el Dreamland supone todo un bálsamo estratégico, teniendo en cuenta el habitual quebradero anual del cupo de nacionales | El jugador considera el equipo claretiano como el destino «ideal» para su desarrollo deportivo y confía en la posibilidad de «tocar título»

El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané (i.), Christoph Kiessling (Poema del Mar), el base Ziga Samar y el director deportivo de la entidad amarilla, Willy Villar.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 15:45 | Actualizado 16:30h. Comenta Compartir

Su continuidad en el Dreamland Gran Canaria -el año pasado recaló en calidad de cedido- supone todo un alivio estratégico para la entidad claretiana, ya que la contratación del base Ziga Samar (24 años y 1,91 metros) por parte del club isleño supone todo un comodín tanto la parcela exterior -sustentada inicialmente en la veteranía del francés Andrew Albicy y en el talento de Carlos Alocén, si se recupera de forma óptima de su lesión- como en el consabido cupo de jugadores nacionales, todo un quebradero de cabeza para los clubes ACB en la confección anual de la plantilla.

Ampliar Ziga Samar. Cober

Para el técnico esloveno, Jaka Lakovic, la franca mejoría exhibida por Samar en la recta final de la pasada campaña ha sido la señal definitiva para ratificar la permanencia en la isla de su compatriota. Por ello, en su presentación de este jueves como 'fichaje de facto' en las instalaciones del Poema del Mar -uno de los mecenas del proyecto isleño-, el balcánico se mostró «ilusionado» y con «la energía suficiente» para afrontar una campaña en la que confía en «dar un paso adelante» tanto a nivel personal como colectivo.

«Estoy muy ilusionado por seguir aquí. Espero aprender mucho más y dar toda la energía tanto para el club como para la afición», aseveró Samar, el cual destacó que el Granca «es un club que siempre está peleando por los títulos en Europa, además de buscar el objetivo de los playoffs ACB... y algo más».

Samar aprovechó su presentación para realizar un recorrido por las instalaciones del Acuario Poema del Mar. Cober

A su juicio, «es muy importante para mí iniciar la pretemporada aquí para coger el ritmo lo antes posible, ya que el año pasado fui cogiendo el ritmo mientras venía recuperándome de la lesión, si bien terminé yendo a más».

En este sentido, el esloveno non dudó en sentirse orgulloso por el «trabajo que se está realizando aquí. Me identifico con este proyecto y creo que es el lugar idóneo para mí. Creo que se puede tocar títulos esta campaña, sobre todo en Europa. La temporada pasada estuvimos cerca en la EuroCup y ahora, en la Champions, seguro que podemos llegar lejos«, añadió.

Viaje de ida y vuelta a España, pasando por Alemania

Cabe recordar que Samar llegó a España a los 16 años, entrando en la cadena formativa del Real Madrid. En su primera temporada ya logró el MVP del Campeonato de España junior y del Adidas Next Generation Tournament de la Euroliga. Posteriormente el Baloncesto Fuenlabrada lo ficharía para su primer equipo, debutando en la Liga Endesa en 2020 cuando ya contaba con 19 primaveras.

Ampliar Cober

Sin embargo, en 2022 hizo las maletas rumbo a Alemania, defendiendo la camiseta del Hamburg Towers y del Alba Berlín, antes de volver a España tras recuperarse de su grave lesión en el tendón de Aquiles.

Ya en el pasado ejercicio, en la que defendió los colores del Gran Canaria en calidad de cedido, Samar aportó 5,3 puntos, 2,3 rebotes y 1,4 asistencias por encuentro en 14 minutos de promedio en cada jornada sobre el parqué.

El exterior oriundo de Jesenice se ha convertido en un jugador importante en la pizarra del entrenador Jaka Lakovic. Además, con la particularidad del cupo de nacionales, su continuidad -o, más bien, su fichaje de facto- se convierte en un movimiento estratégico para la confección de una plantilla que parece mejorar las prestaciones del conjunto isleño.

Villar: «Es un jugador que se ajusta a la idea que tenemos de club»

Para el director deportivo del club isleño, Willy Villar, «es un jugador que vino en condición de cedido el año pasado y estamos contentos de que apueste por nosotros. Dentro del ideario del club, el éxito viene a través del trabajo. Y Ziga representa eso: siempre da el 100%. Nos conecta en la idea de club; por eso era un fichaje muy importante», añadió.

Por otro lado, el arquitecto del nuevo proyecto amarillo se mostró «contento» por las incorporaciones materializadas por el club, resaltando «el intento que hemos tratado de darle a la plantilla en aspectos como el componente físico, además de consolidar una base del equipo. Todo esto hay que demostrarlo ahora y ver cómo se acoplan los nuevos a la competición», sentenció.

A la pregunta sobre el posible retorno del base Carlos Alocén tras su lesión, Villar insistió en tomar cautela: «Nos hemos puesto de objetivo no hablar de metas. Queremos recuperarlo como jugador sin poner plazos. Cuando vuelva, no va a cambiar demasiado la estructura del equipo».

Loro Parque-Poema del Mar, «orgulloso patrocinador»

La presentación de Samar se realizó este jueves en las instalaciones del Acuario Poema del Mar, propiedad de la Fundación Loro Parque, uno de los principales activos y mecenas del CB Gran Canaria. Para el presidente claretiano, Sitapha Savané, es un «patrocinador de muchísima importancia para el club, con una destacada labor social así como a nivel medioambiental. Estamos agradecidos por contar con el apoyo de la familia Kiesling, que ha estado con este equipo tanto en los buenos como en los malos momentos».