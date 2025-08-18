El Dreamland Gran Canaria descorchará el curso 2025-26 en el fortín del campeón

El equipo de Jaka Lakovic afrontará una misión de altos vuelos frente al Real Madrid el primer fin de semana de octubre

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 11:00 | Actualizado 11:36h. Comenta Compartir

Casi nada. Un plato fuerte para empezar tras anunciar la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) el calendario de competición este lunes. El Dreamland Gran Canaria comenzará la edición 2025-2026 de la Liga Endesa con la visita al Real Madrid, el vigente campeón de la mejor liga de Europa y que tendrá al seleccionador Sergio Scariolo como nuevo inquilino de su banquillo. Ese primer choque se celebrará el primer fin de semana de octubre.

La hoja de ruta de la entidad claretiana será emocionante en el descorche, ya que su siguiente rival será el vigente campeón de la Supercopa, de la Copa del Rey y de la Basketball Champions League (BCL): el Unicaja Málaga. Otro transatlántico a superar y que será el primer rival en el Gran Canaria Arena. Ese partido se jugará el fin de semana del 11 y 12 de octubre.

El primer derbi ante el La Laguna Tenerife tendrá lugar en el pabellón Santiago Martín el fin de semana del 27 y 28 de diciembre, mientras el recinto de Siete Palmas acogerá el segundo entre el 12 y 15 de mayo de 2026.

Ampliar Emparejamientos de la primera jornada. ACB

La ACB comunicó que la primera vuelta, que decidirá los participantes de la Copa del Rey Valencia 2026 en el Roig Arena, finalizará el 24 y el 25 de enero -el rival amarillo será precisamente el anfitrión Valencia Basket en la isla-, mientras que la fase regular se cerrará el 30 de mayo, dando paso un Playoff por el título que arrancará el 2 de junio.

Asimismo, la ACB informó de que «más adelante se anunciarán fechas y horarios de cada encuentro».