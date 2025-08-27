Labeyrie: «No puedo decir que seré un líder, tengo que demostrarlo» El interior internacional francés retorna a la Liga Endesa para defender los colores del Dreamland Gran Canaria en la temporada 2025-2026 en la competición doméstica y en la Basketball Champions League

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:19 | Actualizado 12:27h. Comenta Compartir

Una amenaza que no perdona en la zona y en el exterior. Louis Labeyrie (Gonesse, Francia, 11 de febrero de 1992) retorna a la Liga Endesa, donde compitió con la camiseta del Valencia Basket durante cuatro temporadas y conquistó la EuroCup, tras disputar las últimas tres campañas en el Unics Kazán ruso. Y lo hace de la mano de un Dreamland Gran Canaria que apuesta fuerte por el interior internacional galo.

Labeyrie, de 33 años y 2,08 metros de altura, es una garantía por trayectoria, experiencia y calidad. Curtido en mil batallas a nivel nacional e internacional, afrontará otra para hacer olvidar a un jugador que dejó una huella imborrable en la isla: John Shurna. Compartirá un juego interior que puede presumir de intimidación y de manejar varios registros con Pierre Pelos, Mike Tobey y los recién llegados también Kur Kuath y Eric Vila.

«Mi intención era volver a España y me gustó la oferta del Gran Canaria. Hay que dar todo el esfuerzo y ganar cosas«, valoró el ala-pívot francés este miércoles ante los medios de comunicación durante su presentación oficial como nuevo jugador del Granca, un acto que tuvo lugar en el Centro de Interpretación Turística de la Villa de Teror.

«Hay que dar todo el esfuerzo y ganar cosas», destacó el jugador galo en su presentación oficial este miércoles en Teror

Labeyrie, quien dijo que su compatriota y capitán claretiano Andrew Albicy es «uno de mis mejores amigos en el baloncesto y en la vida», apuntó que «he crecido en experiencia tras pasar por Rusia. Mi trabajo es adaptarme a los compañeros y con intensidad todo se lleva bien. No puedo decir que soy un líder, tengo que demostrarlo. Me importa el colectivo».

Sobre Mike Tobey, su compañero en el cuadro taronja y ahora en la isla de nuevo, Labeyrie señaló que «es un buen chaval. No hace ruido y va por todo, podemos funcionar bien«.

Por su parte, el presidente del club amarillo, Sitapha Savané, aseguró que «Louis no necesita presentación tras su paso por el Valencia Basket. Tiene que ser uno de los líderes del equipo«.