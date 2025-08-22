Isaiah Wong: «Donde quiera que me necesite el míster, trataré de ayudar»

El escolta americano del Dreamland Gran Canaria fue presentado este viernes en Toyota Canaria donde dejó sus impresiones tras su llegada a la isla

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de agosto 2025, 18:29 Comenta Compartir

Las oficinas de Toyota Canarias en Las Palmas de Gran Canaria albergaron este viernes la presentación de Isaiah Wong como jugador del Dreamland Gran Canaria. Procedente del Zalgiris Kaunas de la Euroliga, el joven escolta de 24 años tiene un amplio bagaje en la NBA.

Según el jugador americano: «Fue fácil decidir venir a Gran Canaria. Con cada temporada que comienza, mi deseo es ganar todos los partidos posibles, y por qué no, un título. En mis años en NCAA llegué a Final Four, gané títulos de conferencia… También en la NBA estuve en los Indiana Pacers que llegaron a semifinales. Sé cómo son los campeones. Trataré de ayudar con esa experiencia para tratar de ganar algún título».

«La conversación fue genial. La oferta llegó un poco de la nada, mi agente me habló de ella, investigué un poco, y me pareció una gran oportunidad para mi carrera. Estoy feliz por estar aquí y estoy deseando mostrar mi juego». «Los meses con Zalgiris fueron muy buenos, son un gran equipo. Mi entrenador allí me enseñó mucho sobre el baloncesto europeo, creo que aprendí mucho de esa experiencia. Creo que me ayudará en esta temporada, estoy deseando mostrar lo que puedo hacer y tengo confianza en mi conocimiento del juego europeo», expresó.

Ampliar

El escolta norteamericano explicó que se caracteriza como un jugador pasional: «Diría que soy un jugador pasional, juego con mucho esfuerzo. Puedo anotar y también crear para mis compañeros. Además juego duro en defensa y puedo parar a mi rival. Creo que cuando entro en esos momentos de fluidez, es difícil pararme».

«Han sido unos primeros días maravillosos. Estoy disfrutando de mi tiempo no solo en la pista, sino la vida en general, el clima es maravilloso. Llego a los entrenamientos con energía. Creo que cuando uno se siente bien personalmente, luego se ve en la pista», aseguró.

«No conozco mucho sobre Braian Angola, pero sí he visto sus 'highlights' y todos los países donde ha jugado. Creo que nos combinaremos bien. Veremos nuestras fortalezas y debilidades, y creo que podremos ser una buena combinación. Cuanto más talento tengamos, mejor. Soy un competidor y me encanta ganar, y eso nos ayudará».

Por último, avisó de lo que puede aportar al equipo en la pista: «En defensa creo que puedo defender en toda la pista. He defendido a grandes jugadores en la NBA, y en la Euroliga, y tengo confianza en que puedo defender a cualquier rival que me asignen». «Mi objetivo es ser el mejor jugador posible en cada momento, trabajar mis debilidades y mejorar. Creo que aquí puedo mejorar. Creo que esta experiencia me ayudará a mejorar, y también podré ayudar yo al equipo».