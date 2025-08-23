Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 23 de agosto de 2025
Reconocimiento médico Louis Labeyrie. C7

Chequeo integral para los jugadores del Dreamland Gran Canaria en HPS

Como en cada pretemporada el personal del centro hospitalario se implica para que cada reconocimiento médico se realice con la máxima profesionalidad y eficiencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:22

Los jugadores del Dreamland Gran Canaria continúan pasando por las instalaciones del Hospital Perpetuo Socorro (HPS), servicio médico oficial del Club, para realizarse el chequeo integral de pretemporada. Un paso fundamental dentro de la planificación, que combina prevención, control y preparación para afrontar con plenas garantías una nueva temporada en la élite del baloncesto.

Durante esta semana acudieron al centro hospitalario Isaiah Wong, Ziga Samar, Eric Vila, Pierre Pelos, Louis Labeyrie, Michael Tobey, Fynn Schott y Kur Kuath. Cada uno de ellos completó un exhaustivo reconocimiento para verificar que llegan en plenas condiciones al inicio de la pretemporada.

«En HPS entendemos que la confianza es la base de cualquier alianza de éxito»

El protocolo, liderado lasdoctoras Irene Sánchez, especialista en Medicina del Deporte de la Unidad de Medicina Deportiva de HPS, y Laura González, cardióloga y médica especializada en medicina deportiva, contempla varias fases. Comienza con una entrevista clínica detallada para conocer antecedentes, lesiones anteriores, hábitos… Se les realiza un estudio antropométrico peso, talla, masa muscular…, Continúa una evaluación del aparato locomotor y musculoesquelético con el objetivo de valorar la movilidad, flexibilidad y el estado en el que se encuentran los músculos y articulaciones.

Reconocimiento médico Isaiah Wong. C7
Reconocimiento médico Eric Vila. C7
Reconocimiento médico Fynn Schott. C7
Reconocimiento médico Pierre Pelos. C7

Además, se les llevan a cabo pruebas específicas, un electrocardiograma en reposo, la espirometría basal y una prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios, que da los datos precisos sobre la capacidad del corazón, los pulmones y el metabolismo durante la actividad física. Para finalizar, en coordinación con Cardiología se les hace una ecocardiografía.

Como cada año, el servicio médico de HPS realiza el acompañamiento previo a la temporada a los jugadores con el objetivo de prevenir posibles lesiones y garantizar un rendimiento óptimo desde el primer día de trabajo. Además, se establece un control médico periódico para realizar el seguimiento y acompañamiento durante el proceso competitivo.

Reconocimiento médico Kur Kuath. C7
Reconocimiento médico Ziga Samar. C7
Reconocimiento médico Michael Tobey. C7

Al igual que con otros clubes deportivos de alto nivel de la Isla, la colaboración de Hospital Perpetuo Socorro con el Dreamland Gran Canaria permite llevar a cabo protocolos de alta precisión, cuidando cada detalle de la salud de los jugadores y llevarlos a su mejor rendimiento en la élite. El equipo, desde administración, auxiliares, enfermería y especialistas médicos, se implica para que cada reconocimiento médico se realice con la máxima profesionalidad y eficiencia. Además, existe un compromiso absoluto con la discreción, garantizando la confidencialidad y el respeto hacia el club y los jugadores.

«Desde HPS sentimos una enorme satisfacción al reforzar un año más nuestro vínculo con el Dreamland Gran Canaria»

«Nuestro objetivo es que los jugadores se centren únicamente en el baloncesto, sabiendo que cuentan con un equipo médico que vela por su salud en todo momento. Cuidamos cada detalle, trabajamos con protocolos de alta precisión y garantizamos la máxima discreción, porque entendemos que la confianza es la base de cualquier alianza de éxito», señala la directora del departamento de Marketing y Comunicación del grupo hospitalario y gerente de Kala By HPS, Eva Molina Barber.

«Desde HPS sentimos una enorme satisfacción al reforzar un año más nuestro vínculo con el Dreamland Gran Canaria», concluye.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La organizadora del Frontón King, condenada por impago
  3. 3 Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído
  4. 4 Concierto de Camilo en Gran Canaria: el artista ya está en la isla y le espera un Arena a reventar
  5. 5 Calendario laboral: estos son los días festivos en Canarias en 2026
  6. 6 Global modifica horarios y/o paradas de las líneas 1, 34, 55 y 106 a partir del lunes
  7. 7 Un hombre con orden judicial es arrestado en Puerto Rico cuando pedía limosna junto a su perro
  8. 8 Sensación Lukovic: a las puertas de su debut ya ha dejado detalles que asombran
  9. 9 Se elevan a 17 las personas afectadas por el brote hospitalario de salmonela
  10. 10 El Gobierno decreta unos servicios mínimos del 100% para el paro de emergencias que arranca el lunes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Chequeo integral para los jugadores del Dreamland Gran Canaria en HPS

Chequeo integral para los jugadores del Dreamland Gran Canaria en HPS