Chequeo integral para los jugadores del Dreamland Gran Canaria en HPS Como en cada pretemporada el personal del centro hospitalario se implica para que cada reconocimiento médico se realice con la máxima profesionalidad y eficiencia

Los jugadores del Dreamland Gran Canaria continúan pasando por las instalaciones del Hospital Perpetuo Socorro (HPS), servicio médico oficial del Club, para realizarse el chequeo integral de pretemporada. Un paso fundamental dentro de la planificación, que combina prevención, control y preparación para afrontar con plenas garantías una nueva temporada en la élite del baloncesto.

Durante esta semana acudieron al centro hospitalario Isaiah Wong, Ziga Samar, Eric Vila, Pierre Pelos, Louis Labeyrie, Michael Tobey, Fynn Schott y Kur Kuath. Cada uno de ellos completó un exhaustivo reconocimiento para verificar que llegan en plenas condiciones al inicio de la pretemporada.

«En HPS entendemos que la confianza es la base de cualquier alianza de éxito»

El protocolo, liderado lasdoctoras Irene Sánchez, especialista en Medicina del Deporte de la Unidad de Medicina Deportiva de HPS, y Laura González, cardióloga y médica especializada en medicina deportiva, contempla varias fases. Comienza con una entrevista clínica detallada para conocer antecedentes, lesiones anteriores, hábitos… Se les realiza un estudio antropométrico peso, talla, masa muscular…, Continúa una evaluación del aparato locomotor y musculoesquelético con el objetivo de valorar la movilidad, flexibilidad y el estado en el que se encuentran los músculos y articulaciones.

Además, se les llevan a cabo pruebas específicas, un electrocardiograma en reposo, la espirometría basal y una prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios, que da los datos precisos sobre la capacidad del corazón, los pulmones y el metabolismo durante la actividad física. Para finalizar, en coordinación con Cardiología se les hace una ecocardiografía.

Como cada año, el servicio médico de HPS realiza el acompañamiento previo a la temporada a los jugadores con el objetivo de prevenir posibles lesiones y garantizar un rendimiento óptimo desde el primer día de trabajo. Además, se establece un control médico periódico para realizar el seguimiento y acompañamiento durante el proceso competitivo.

Al igual que con otros clubes deportivos de alto nivel de la Isla, la colaboración de Hospital Perpetuo Socorro con el Dreamland Gran Canaria permite llevar a cabo protocolos de alta precisión, cuidando cada detalle de la salud de los jugadores y llevarlos a su mejor rendimiento en la élite. El equipo, desde administración, auxiliares, enfermería y especialistas médicos, se implica para que cada reconocimiento médico se realice con la máxima profesionalidad y eficiencia. Además, existe un compromiso absoluto con la discreción, garantizando la confidencialidad y el respeto hacia el club y los jugadores.

«Desde HPS sentimos una enorme satisfacción al reforzar un año más nuestro vínculo con el Dreamland Gran Canaria»

«Nuestro objetivo es que los jugadores se centren únicamente en el baloncesto, sabiendo que cuentan con un equipo médico que vela por su salud en todo momento. Cuidamos cada detalle, trabajamos con protocolos de alta precisión y garantizamos la máxima discreción, porque entendemos que la confianza es la base de cualquier alianza de éxito», señala la directora del departamento de Marketing y Comunicación del grupo hospitalario y gerente de Kala By HPS, Eva Molina Barber.

«Desde HPS sentimos una enorme satisfacción al reforzar un año más nuestro vínculo con el Dreamland Gran Canaria», concluye.