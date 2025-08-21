Eric Vila: «El Granca es un club al que puedo aportar mucho»

El ala-pívot catalán del Dreamland Gran Canaria ya sabe lo que es trabajar con Lakovic, al cual considera un técnico «duro»

El Dreamland Gran Canaria se ha hecho con uno de los fichajes del verano en el panorama ACB: Eric Vila (15 de mayo de 1998, Girona). El presidente Savané y el director deportivo Willy Villar han presentado al ala-pívot catalán en Viajes Insular de la capital grancanaria, donde el jugador expuso sus primeras impresiones frente a los medios de comunicación.

«Uno de los principales motivos por los que estoy aquí es que conozco bien a Jaka Lakovic. Mi relación con el míster es muy buena. Me ha pedido lo básico y me ha dicho que confía en mis cualidades para ayudar al equipo. Lo más importante será correr para salir rápido en transición. Pero ahora mismo solo pienso en adaptarme cuanto antes al equipo, ya que es un poco diferente a lo que venía jugando en mi anterior equipo«, explicó.

Cuestionado por lo que puede aportar al equipo, Vila considera que: «Creo que es un club al que puedo ayudar mucho. Lo que se me pida lo voy a hacer bien. Sé que Jaka Lakovic es un entrenador duro, pero estoy seguro de que nos irá bien la pretemporada para empezar fuertes el curso«.

Por su parte, el director deportivo del club, Willy Villar, lo calificó de esta manera: «Es un jugador totalmente reconocido, estamos muy contentos por haberlo incorporado, puesto que responde al perfil de jugadores que buscamos. Es polivalente, puede jugar tanto de cuatro como de tres y tiene unas cualidades ganadoras, con su amenaza desde el tiro exterior y su potencia cerca del aro. Además, viene una en una edad perfecta«.