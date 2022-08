El vivero del Granca como lanzadera a la élite

Talento, energía y ambición. Dos de las más firmes promesas de la generación de 2002 eligieron al Club Baloncesto Gran Canaria para cumplir el sueño de llegar a la élite nacional y continental. Rubén López de la Torre (Madrid, 13 de marzo de 2002) y David Mutaf (Estambul, Turquía, 14 de junio de 2002) cumplen etapas en la entidad claretiana y, de cara al curso 2022-2023, formarán parte de la primera plantilla a todos los efectos después de destacar en el filial que juega en la LEB Plata y, además, haber debutado a las órdenes del entrenador segoviano Porfi Fisac.

Rubén López de la Torre aterrizó en la isla en el verano de 2019 tras abandonar el Real Madrid en categoría júnior, compitiendo en LEB Plata los últimos dos ejercicios y promediando 18,9 puntos y 8,8 rebotes en un último en el que el plantel entrenado por Gabi Alonso obtuvo la permanencia en la eliminatoria definitiva frente al Gijón.

«Estoy muy contento y con muchas ganas de que empiece esto. Llegué aquí para formar parte del equipo de LEB Plata, en el que he estado los tres últimos años, y también algunos días en dinámica del primer equipo. Ahora estoy muy ilusionado con este nuevo reto de formar parte del primer equipo por fin ya. A ver qué tal va la temporada, esperemos que vaya todo muy bien», valora el jugador madrileño a este periódico en las primeras semanas de pretemporada con el preparador esloveno Jaka Lakovic.

Rubén López de la Torre, quien se estrenó de amarillo contra el Barça en el Palau en la campaña 2020-2021, indica que el técnico balcánico le ha pedido « mucha intensidad, que dé todo de mi en defensa principalmente y que me deje todo lo que tenga dentro por el equipo».

cober

« Con los compañeros muy bien. Siempre que he estado entrenando con ellos me han tratado como uno más y ahora que formo parte del equipo como tal, pues mucho mejor», agrega.

Como objetivo personal, se marca que la temporada vaya « lo mejor posible, tener minutos y dar todo por el equipo».

Rubén López de la Torre considera que su progresión ha ido «tal cual pretendía. No esperaba la lesión del año pasado, pero me pude recuperar bien tras siete meses parado. Empecé con un poco de miedo porque no sabía qué tal iba a volver y todo fue sobre la marcha. Empecé haciendo buenos partidos y, al final, acabé haciendo una muy buena campaña».

El ala-pívot internacional por España en categorías de formación ve al equipo claretiano « bastante bien de cara a esta campaña».

«A priori parece un equipo raro al haber tantos jóvenes, pero vamos a dar la cara y vamos a llegar lo más arriba posible», dice, mientras pone en valor la figura de Oliver Stevic con los jóvenes.

«Oli está aquí para ayudarnos, como dijo él. Es una persona maravillosa y nos va a ayudar en todo lo que pueda. Aparte es un gran jugador», comenta.

cober

Balcerowski, Diop, Kljajic...

El vivero del Granca puede presumir de contar con cinco jugadores en el primer equipo desde los combinados de formación.

«Efectivamente, hay cinco jugadores del filial que estamos con el primer equipo ya. A priori parece un equipo muy joven, que puede ser complicado, pero vamos a demostrar que somos un gran equipo», expone al tiempo que tiene palabras para su entrenador en el filial Gabi Alonso.

« Gabi es un gran entrenador y una magnífica persona también. Me ha ayudado mucho, sobre todo, cuando he tenido malos momentos, como por ejemplo la lesión. A saber canalizar las ganas de jugar y poder recuperarme. Tengo muy buenos momentos con él«, analiza.

Por su parte, Mutaf, canterano del potente Fenerbahce, llegó a Gran Canaria en febrero de 2021, siendo el pasado curso una pieza capital con 21,3 puntos y 3,4 rebotes por partido. Asimismo, disputó tres choques en la ACB y cuatro en la EuroCup.

« Estoy realmente emocionado por esta gran oportunidad. Espero dar lo mejor de mí cada día», explica emocionado un jugador con un enorme talento ofensivo, considerado como uno de los nombres de futuro de la selección absoluta otomana.

Mutaf afirma que «estoy intentando dar una gran energía al equipo en la cancha».

« Vine a Gran Canaria para jugar en la ACB, es mi sueño. Quiero trabajar duro para aprovechar esta gran oportunidad para mí», subraya el francotirador Mutaf.