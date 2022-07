Villar: «La continuidad de Khalifa es un triunfo absoluto de la isla, de la afición y del club»

–¿Qué tal conexión con Jaka Lakovic? ¿Cómo están siendo estas semanas para formar juntos el nuevo plantel del Club Baloncesto Gran Canaria?

–Bien. La verdad es que todos los días están siendo muy intensos, como suele ser habitual porque es una nueva relación y tenemos que conocernos y llegar a puntos de encuentro para ver qué es lo mejor para el equipo. También de mucha comunicación, pero creo que estamos en la misma página e intentando idear el mejor equipo posible y con muchas ganas. Él está muy motivado.

–¿Traerá un técnico asistente el preparador esloveno?

–En esas estamos. Traeremos un técnico asistente nuevo, pero todavía no sabemos. Es una de las opciones que lo traiga él, pero podría ser que no. De momento, barajamos todas las opciones, podría ser uno de su mano o no.

–En la línea de entrenadores, ¿estará Albert Oliver en la estructura del primer equipo o de las categorías de formación?

–En principio, Albert formará parte de la estructura de formación.

–¿Está definido si será en el filial que compite en LEB Plata?

–Está por definir todavía. Cuando esté todo concretado se comunicará. De momento, hay una idea, pero hay que darle forma.

–¿Qué supone contar con una figura del baloncesto español y, cómo no, del club claretiano?

–Creo que son activos para el club, gente que ha adquirido muchos conocimientos. Vamos a intentar que esos conocimientos los pueda trasmitir y nos pueda ayudar. Si empieza de la base, será muy enriquecedor para todos los chavales que están ahí y que intentan llegar arriba. Creo que puede ser un buen punto de referencia en cuanto a conocimientos y vivencias. Son activos indiscutibles para el club y para él también es un aprendizaje. Después de la vida de jugador hay otro mundo ahí fuera al que tiene que adaptarse. Que haya ese feedback de él hacia el club y del club hacia él para que también lo forme en esta nueva etapa.

–Por continuar con el cuerpo técnico. Este periódico publicó la renovación del preparador físico Lander Castro y la salida del técnico asistente Stéphane Dumas. ¿Habrá algún cambio más?

–Sí, prácticamente el cuerpo técnico sigue y la única baja ha sido la de Dumas, y es la que hay que reponer. El resto seguirá igual.

–En cuanto a la plantilla. ¿Qué supone la continuidad de Khalifa Diop para este proyecto?

–Creo que significa muchísimo a todos los niveles. Para mí es una de las experiencias profesionales más intensas que he vivido por lo que ha supuesto. Lo veo como un triunfo absoluto de lo que es nuestra isla, nuestra gente, nuestra afición y, por supuesto, del club. Tuve una conversación con él y me dijo los motivos por los que se quería quedar. Realmente, se me pusieron los pelos de punta cuando me dijo que se quedaba por la afición, por el cariño de la gente, por el club, por cómo se le había tratado, por la oportunidad, por lo que había aprendido... Creo que eso refleja muchísimas cosas. Lo primero es la enhorabuena a todas las personas que han entrenado a Khalifa, que han sido muchas en las categorías inferiores del club, entrenadores que le han dado ese apoyo y cariño para poder progresar. También la enhorabuena a la afición que le ha sabido transmitir un cariño por el que se siente muy confortado. En general, a todo el club porque siente que es su casa, es el triunfo de una idea, la de traer a un niño con 15 años y que renuncia al doble de dinero y de estatus por seguir como agradecimiento en un sitio en el que le han tratado de maravilla. No puedo personalizar esta renovación de ninguna manera porque soy el último mono en esta historia, pero sí que lo veo como algo realmente potente lo que ha ocurrido. Es una lección de vida también lo de su tutor Omar, cuando me explicaba por qué finalmente rechazaban lo de Valencia, que ya estaba hecho y acordado, y cómo cumplieron ambos su palabra hasta el final, es una lección de vida que todavía haya gente con valores. A veces dudaba de que existieran en este mundo profesional, pero existe gente como Khalifa y su tutor Omar que te dan lecciones.

–Cuando él decide quedarse, las cláusulas pasan a un segundo plano, pero ¿cómo queda su salida para la NBA y para la Euroliga con la ampliación de contrato?

–Hay un aumento, pero que no iban a impedir su salida a la NBA. Evidentemente, hay una mejora de su contrato, hay una ampliación y todo acorde a lo que él está demostrando hasta ahora, pero dentro de una normalidad. Evidentemente, muchísimo menos de lo que pudiera haber ganado en caso de haberse ido. Eso es lo realmente destacable de todo esto.

–Y con la satisfacción de que un canterano piense que puede ir del Granca a la NBA directamente...

–Sí, la satisfacción de pensar que este es el lugar idóneo para desarrollarse, para seguir progresando y para aprender. Él piensa que aquí se le ha formado, que ha aprendido todo como persona y como jugador y que por qué cambiar algo que le ha ido bien. Repito que no es lo habitual y es una lección auténtica. Enhorabuena a todos los que formamos esta familia.

cober

–Una competición NBA a la que busca llegar otro jugador del Granca como es Jean Montero. Tras no ser drafteado, ¿cómo lo está viendo en la Liga de Verano de Las Vegas con los New York Knicks? Entiendo que más allá de sus derechos y de obtener dinero por el exterior dominicano poco más piensa que pueda retornar a la isla, ¿no?

–Sí, parece ser que él hace tiempo que decidió que el único camino posible en su vida era el tema de la NBA. Es una decisión y no quiere decir que se cumpla, pero es su sueño. Es un sueño lleno de obstáculos y ahora se está viendo. En principio, parecía que iba a quedar muy arriba en el Draft, luego no accedió... Bueno, vamos a ver qué pasa a corto plazo, está jugando la Summer League, creo que hay alguna intención de los New York Knicks de incorporarlo de alguna manera. Quizás no con un contrato garantizado, pero con uno temporal. Veremos cuál es su futuro. Tengo la idea de que él no tiene la cabeza más que en Estados Unidos, de ir a la NBA e irá a las últimas consecuencias con eso y veremos cómo le va. Tenemos los derechos y, si algún día cumple su sueño, bien para él y para nosotros también.

–Eligió a Ferran Bassas para acompañar a Andrew Albicy en la dirección de juego. ¿Por qué se decantó por él?

–Hasta ahora llevábamos dos temporadas que no teníamos más que un base puro como Albicy. La primera temporada, sobre todo a partir de la décima o undécima jornada, esa posición la compartía AJ Slaughter. El año pasado también con Kramer y AJ, pues el único base puro era Albicy. Ocurrió que Albicy tuvo una lesión de mes y medio cuando estábamos en nuestro mejor momento, tercero en la Liga y afrontando la Copa del Rey en una temporada magnífica, y lo notamos en exceso. Hemos pensado que era bueno incorporar otro base puro y con otra connotación añadida que es cupo. Teníamos una escasez de cupos importante, con lo cual cumplíamos dos objetivos: tener un cupo de calidad y reforzar la posición de uno puro. Ahora esa posición de uno queda totalmente sellada y, además, AJ sabemos que puede cumplir esa función de sobra si tuviéramos algún problema. No lo dudamos ni un segundo desde que se nos abrió esa posibilidad.

–Para esa posición sonó también Jaime Fernández, pero parecía que el Granca estaba esperando por si el Unicaja lo inscribía en el tanteo y, en caso de que no, por ver por qué club se decantaba -firmó en el Lenovo Tenerife finalmente-...

–Nunca fue opción porque creo que Jaime decidió que iba a Tenerife desde que acabó la temporada, por lo que cuando preguntamos ya tenía la decisión tomada.

–¿Seguirá Oliver Stevic?

–Es posible, no lo hemos decidido. No es una cuestión técnica porque queremos que siga, creemos que es importante que siga, pero quedan dos o tres jugadores por cumplir la plantilla y es una cuestión económica solo. Si somos capaces de llegar económicamente en función de los fichajes que nos quedan y ojalá sea así, Stevic seguirá en el equipo. Ojalá que seamos capaces de encajar a Stevic porque así lo considera Jaka y la dirección deportiva, ya hemos dicho muchas veces que todavía está al 100% de sus facultades para ayudar en el campo y, además, es el mejor tutor deportivo para Khalifa y Olek Balcerowski. Es el mejor consejero posible y la mejor ayuda para que ellos progresen. Se hace imprescindible, pero no está cerrado por una cuestión de prudencia económica, pero ojalá que podamos solventar ese problema y se termine quedando.

–En ese sentido, ¿qué perfiles persigue para esa posición exterior e interior?

–Básicamente, dos jugadores que equilibren lo que ya tenemos. Contamos con una base consolidada en estos dos últimos años y ahora buscamos gente que sea capaz de consolidar lo que ya tenemos y esa es la idea. En el juego exterior alguien que sea capaz de afrontar los dos lados del campo con garantías y en el juego interior alguien que sea polivalente tanto en el cuatro como en el cinco. Esta es la idea original, pero a veces el mercado sobre las primeras opciones no puedes acceder por temas económicos o porque deciden otras opciones, por eso te ajustas a otros perfiles, pero, si me preguntas a día de hoy, este sería el dibujo. No sé si llegaremos a esto u otra cosa porque esto es lo que nos gustaría y ya veremos qué nos da el mercado.

–¿Qué conozcan la Liga Endesa es un requisito o no?

–No necesariamente, pero podría pasar lógicamente. Siempre sería bueno que la conozca, pero podría ser que no, y también que sí.

cober

–Los jugadores del filial David Mutaf y Rubén López de la Torre formarán parte del primer equipo. ¿Cuál será el rol de cada uno?

–Se lo tendrán que ganar los dos. Será decisión técnica del entrenador y del trabajo que ellos hagan. Está por ver todavía, con ellos seguro que somos 12 y puede ser que seamos 13. Ellos estarían dentro de los 13 de la plantilla para afrontar las dos competiciones de la EuroCup y de la ACB. Es una oportunidad enorme de que se sientan parte 100% del primer equipo y tienen todas las posibilidades del mundo de demostrar lo que valen, cada día en los entrenos y cuando tengan la oportunidad de jugar. Está claro que, al igual que Khalifa y Olek, son dos jugadores que salen a través del LEB Plata, que lo han hecho muy bien, que han estado trabajando como otros jugadores y la realidad es que no he hecho las cuentas en todos los equipos de la ACB, pero quitando al Joventut que históricamente siempre es un club de cantera y difícil de igualar en ese sentido, ahora mismo me gustaría saber quién tiene cuatro canteranos en el primer equipo. Esto es identidad, compromiso y una marca que hace que muchos agentes quieran traer sus jugadores aquí porque saben que tienen salida.

–¿Esas decisiones implican que no hay hueco para Jovan Kljajic?

–Ahora mismo Jovan no estaría en esta plantilla de 13, pero es verdad que tiene contrato y estamos buscando una salida en forma de cesión. Si no fuese fiable esa salida porque no encontramos un sitio idóneo, siempre se incorporaría. Esta es su casa y su club, pero sí que pensamos que la mejor opción para él sería una cesión, vamos a ver si somos capaces de hacerlo igual que la temporada pasada, ya que jugó muchos minutos y fue bastante bien en una primera liga como Lituania.

–Se produjeron las salidas de Javi López, Artem Pustovyi, Ilimane Diop y Dylan Ennis, los tres últimos con contrato en vigor. ¿Podría explicar la del exterior canadiense?

–Sí, corresponde a una tema eminentemente deportivo y técnico, de configuración de plantilla. Cuando fichamos a Jaka, él tenía una idea de lo que era el equipo. También hay que decir que no es solo motivo de Jaka, desde la dirección deportiva planteábamos hacer otro dibujo de equipo. Tras fichar a Jaka, coincidimos en ese criterio y, cuando hay esa coincidencia de criterio, se toma la decisión. No es fácil. Cuando nos despedimos por una serie de mensajes, él traga saliva. Dylan se despide, agradece el trato, la forma en la que te dice las cosas... Son momentos durillos, pero él es profesional y lo entiende. A veces ocurre al revés, tú estás encantado con un jugador y tiene una oferta muy superior y se va. Son decisiones difíciles, pero únicamente deportivas.

–En una temporada dejó huella en unos aficionados contrarios a su salida. ¿Le sorprende la reacción popular?

–No, Dylan tiene un perfil que es muy difícil tener. Es mega extrovertido, que utiliza las redes de forma magistral, es muy complicado ser tan afable y cariñoso como es él. Dedica mucho tiempo en las redes y también lo hacía después de los partidos, y eso a la gente le gusta. Me pongo en el lugar de la gente y es comprensible el sentimiento de muchos porque echan de menos a la persona. Como aficionado pensaría lo mismo y que se le echará de menos 100%. Dylan sabe trasmitir su sentimiento. A veces hay que tomar decisiones exclusivamente deportivas.

-Tampoco encajaba Pustovyi...

-Va muy relacionado con la renovación de Khalifa. Si se hubiése ido, tenía muchas opciones de continuar. Tuvo un año muy complicado. A veces damos por sentado cosas que son tremendamente graves e increíbles a nivel personal, mi país nunca ha estado en guerra ni he tenido amigos que están siendo bombardeados. No sé lo que es eso, pero si lo pienso durante dos minutos no sé que sería mi cabeza o mi estado de ánimo. Fue capaz de mantener el compromiso con nosotros, pero es verdad que a la larga lo fue notando en su rendimiento, en su forma de ser, un tío muy alegre que cada vez estaba más triste. Creo que hubiera sido merecedor de otra oportunidad, sí que estábamos buscando opciones, pero se cerró completamente porque ahora las apuestas son Khalifa y Olek.

-¿E Ilimane Diop?

-Al principio tuvo su hueco en el equipo, pero poco a poco se fue difuminando su rol y su importancia. Creo que era una cosa previsible que separáramos los caminos porque no hubo encaje en ningún momento. Lástima por él porque dio un paso importante en su carrera tras tantos años en Vitoria y por nosotros que quisimos apostar porque diera un paso adelante y fue hacia atrás. Le deseo lo mejor del mundo porque es una magnífica persona. Siempre con una sonrisa y apoyando a pesar de no ir convocado en partidos. Ni una sola queja ni reproche en un año que estaba siendo malo para él. Es difícil entender lo que ha pasado con él aquí y espero que tenga una mejor oportunidad y le vaya bien.

-¿Y el grancanario Javi López?

-Era una opción que estaba sobre la mesa, pero la configuración de equipo lo deja fuera. Tras dos años con un base puro, encaja perfectamente en ese rol porque, de hecho, en muchos momentos lo utilizamos por esas situaciones o porque se lo ganaba en el campo. Pero teniendo dos bases puro y un combo como AJ, tener al quinto alero en esa posición de uno nos limitaba en versatilidad. Creo que Mutaf puede hacer el dos, el tres y el uno. Si tenemos problemas en cualquier posición exterior, lo podrá cubrir Mutaf. Javi solo podría cubrir la posición que mejor tenemos cubierta ahora. Se lo explicamos así, me dijo que se lo intuía cuando fichamos a Ferran.

–¿Cuánto dinero se va en las rescisiones de Diop, Pustovyi y Ennis?

–Es importante aclarar esto porque se ha dicho muchas veces, pero, en ocasiones, no interesa escuchar. Seguiré diciendo lo mismo y el que lo quiera escuchar que lo haga. Hay una frase que me gusta mucho que es que para ser sostenible económicamente tiene que dar cien al final. Quiero decir que puedes pagar una rescisión, a un jugador nueve y al resto del equipo uno, puedes hacerlo como tú quieras, pero, al final, tiene que dar cien. Llevamos dos temporadas donde da cien y a veces da 90 porque el primer año se ahorró dinero y el segundo se ha ido exactamente a lo que estaba presupuestado. Esta tercera temporada se sigue en la misma línea. Entonces, a nivel económico y de sostenibilidad, no se está gastando a nivel deportivo más de un euro más de lo que corresponde. En cualquier caso, lo hemos ahorrado. Todo lo que sea rescisión, fichaje, todo va a la misma bolsa para que dé cien. Evidentemente, vas a tener un poco menos para hacer el equipo, pero no te vas a gastar más. Es un tema claro absolutamente. A nivel deportivo estamos cumpliendo al 100% de nuestras obligaciones con el tema económico, lo cual no es fácil por la competitividad, lesiones, bajo rendimiento o incluso con estas rescisiones que hablas es fácil salirte, pero cumplimos a rajatabla. Lo puedo decir más veces, pero son cosas que se pueden comprobar, es fácil de demostrar.

cober

–Sobre la hoja de ruta de la pretemporada. ¿Cuándo está previsto que se ponga en marcha el cuadro amarillo y cuántos encuentros disputará?

–En principio, la fecha de inicio sería el 15 de agosto, aunque los jugadores se irán incorporando antes para los reconocimientos médicos. Jugaremos unos seis partidos, todavía tenemos que tener la autorización de algún torneo que tenemos cerrado. Uno será contra el Tenerife, pero pendiente de las fechas. Siempre jugamos dos, pero este año será uno. Hay dificultad porque no estaremos con todos los jugadores desde el principio, es un inconveniente porque solo estará el 70% del equipo, pero pasa porque tienes jugadores en las selecciones, que eso no está mal tampoco.

–El filial que dirige Gabi Alonso continuará en LEB Plata. ¿Cuál es el planteamiento?

–Hemos fichado dos jugadores sub-22 interesantes y con futuro, que justifican el proyecto de LEB Plata y que podrán ayudarnos desde la pretemporada con el equipo, supliendo estas bajas. Evidentemente, seguimos con Miguel Serrano, Adrián del Cerro, Gerardo Pérez, Redondo... Debutaron en el primer equipo y nos ayudaron de forma increíble en las ventanas y por las lesiones. Siempre están dispuestos a ayudar, lo hacen mucho porque tienen un nivel importante para que no se caigan los entrenamientos. Son chicos de la casa que luchan por tener su oportunidad y seguirán intentando tirar la puerta abajo. Estaremos pendientes de su evolución. Harán la pretemporada y ese es otro motivo de orgullo y alegría.

-¿Qué valoración hace de que Porfi Fisac no tenga banquillo para la próxima campaña?

-Bueno, no es fácil. No sé los detalles ni nada. Entiendo que alguna oferta ha tenido, pero no puedo opinar demasiado porque no tengo los detalles. Solo hay 18 banquillos en la ACB, es el máximo nivel posible y cualquier banquillo es muy complicado. Ahora mismo está sin banquillo Pablo Laso, que es uno de los entrenadores con más logros en la última década. Si Pablo Laso está sin equipo, a partir de ahí podemos decir lo que queramos. Lo que tengo claro es que no va a tener dificultad para tener un proyecto en breve porque es un entrendor de los mejores. Tendrá trabajo más pronto que tarde.

-Ya con perspectiva, ¿cree que fue la mejor decisión separar sus caminos?

-Fue la decisión que se tomó, consensuada por todas las partes del club. Con esa decisión tiramos a muerte y ya estamos mirando para el futuro. Jaka nos genera muchísima ilusión, es aire fresco al proyecto y hay que apoyarlo a muerte, como en su día hice con Porfi. El entrenador es la base de un proyecto, siempre está en el ojo del huracán y necesita estar apoyado 100%. Jaka tendrá todo ese apoyo y más, hasta el límite. Que trabaje, que tenga suerte y que lo apoyemos entre todos, que haya ese buen feeling. Estoy muy ilusionado como no puede ser de otra manera, es una buena oportunidad para poder disfrutar.