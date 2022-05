El Granca pretende ejecutar la cláusula de corte de Pustovyi

El Club Baloncesto Gran Canaria cambiará piezas en el juego interior de cara a la temporada 2022-2023, alguna por necesidad, como podría ser la salida de Khalifa Diop a la NBA, y otras por interés económico y deportivo. Uno de los jugadores que saldrá es Artem Pustovyi, quien tiene contrato hasta 2023, pero la entidad claretiana tiene previsto ejecutar la cláusula de corte que ronda los 60.000 euros.

El jugador de Sofiyivka, de 29 años y 2.19 metros de altura, aterrizó en la isla después de seis temporadas repartidas a partes iguales entre el Monbus Obradoiro y el Barça en la ACB, brillando primero en tierras gallegas con Moncho Fernández para llamar la atención de una entidad azulgrana en la que fue de más a menos a nivel de protagonismo.

Su llegada al Granca supuso una declaración de intenciones de mucha ambición a nivel colectivo y de reivindicación a nivel personal. Las expectativas eran altas y concretó dos campañas para exhibir sus cualidades para intimidar y hacerse gigante en la pintura.

Pustovyi promedió 9.6 puntos, 4.2 rebotes y 10.1 créditos de valoración en los 18 minutos de media que jugó en 16 encuentros en la EuroCup, mientras que firmó 9.2 puntos -57.1% en tiros de dos-, 3.8 rebotes, 1.2 tapones y 10.1 créditos de valoración en 18 minutos de media en la fase regular de la Liga Endesa.

La reconstrucción del juego interior, en el que Olek Balcerowski, John Shurna y Khalifa Diop -con la salvedad ya comentada de su posible marcha a la mejor liga del mundo- tienen contrato y Oliver Stevic termina, supone el primer paso para cimentar un proyecto deportivo que tendrá como objetivo ineludible estar en la Copa del Rey, el Playoff por el título y llegar lo más lejos posible en el certamen continental.

acb Photo - V Salgado

El ostracismo de Ilimane

Asimismo, otra situación que podría enquistarse este verano es la de la torre senegalesa Ilimane Diop, que tiene contrato hasta 2023, pero sin cláusula de corte.

El jugador que llegó procedente del Bitci Baskonia este verano para encontrar los minutos que no tenía en el club vasco, no solo no los ha tenido en la isla sino que ha caído en el ostracismo. De hecho, no entró en la convocatoria de Porfi Fisac ayer.

Sin duda alguna, una papeleta a resolver entre ambas partes para buscar la mejor de las propuestas de cara al futuro más inmediato, aunque, con contrato en vigor, podría decidir no moverse de Gran Canaria y cumplir el curso que le resta.

acb Photo - M Henriquez

La renovación de Albicy

El director de juego francés Andrew Albicy, que termina contrato este curso, maneja una oferta de la entidad claretiana para seguir en la isla durante dos cursos más (2022-2024).

Como publicó este periódico el 17 del presente mes de mayo, el Gran Canaria quiere que Albicy prosiga capitaneando el proyecto en el parqué y, si bien la predisposición del capitán de la selección gala es alta para continuar, ambas partes deben acercar posturas en el apartado económico para sellar la firma definitivamente. Ambos actores están condenados a entenderse.