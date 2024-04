Savané: «Hay que ganar fuera para aspirar a algo más que el Playoff»

Luces y sombres del Dreamland Gran Canaria en su carrera por el Playoff por el entorchado de la Liga Endesa y soñar con afrontarlo como cabeza de serie por primera vez en la historia: sólido en el Gran Canaria Arena, donde acumula ocho victorias consecutivas, y endeble a domicilio, con cuatro derrotas seguidas

A falta de seis jornadas para la conclusión de la fase regular de la competición doméstica, el combinado claretiano, sexto clasificado con un balance de 17 triunfos y 11 tropiezos, recibirá al MoraBanc Andorra este domingo (17:00 horas) en una cita vital.

«No me fío de las teorías y del factor cancha. Esto es deporte y lo vemos especialmente en esta Liga, que es la más dura que hay en Europa y en la que cada fin de semana es todo un desafío. Es cierto que todos los equipos tienden a hacerse más fuertes en casa, que es lo que sufrimos fuera. Esta misma fortaleza que tenemos, otros también resulta que la tienen. Y para ganar fuera en esta Liga no puedes tener un mal partido y, hasta con un partido regular muchas veces no te vale», analizó este miércoles el presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané, ante la visita a Poema del Mar.

El dirigente senegalés destacó que «está claro que llegar al Playoff pasa por el Gran Canaria Arena, pero aspirar a algo más pasa por ganar fuera».

El recibimiento a Jean Montero

Asimismo, se refirió a la importancia del próximo encuentro ante el bloque del examarillo Jean Montero. «El Andorra viene en un buen momento tras pasarlo mal y ayuda no tener esa presión de estar tan cerca del descenso, lo que lo hace más peligroso», valoró.

Sobre el recibimiento a Jean Montero tras declararse en rebeldía el pasado verano, Savané dijo que «me imagino que la gente tendrá muchas ganas de verle. Por sensación general de todo lo que pasó en aquel momento, no me imagino que será el mismo aplauso que reciben muchos ex, pero personalmente soy más de aplaudir o la indiferencia total. Esto es una democracia y el público será el que hablará este domingo».